焦點股》台積電：傳輝達H200獲准售中國 衝高達2325元

傳輝達H200獲准售中國，台積電股價衝高達2325元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕川習會釋出正面訊號，傳出輝達晶片H200獲准銷售中國，引發AI投資熱，美股四大指數走高，台積電ADR大漲 4.48%，收在417.72美元，激勵台積電（2330）今股價開高走高，早盤股價最高達2325元，上漲55元、漲幅2.42%，市值再度站上60兆元之上。截至9點23分，股價拉回至2295元，上漲25元、漲幅1.1%，成交量9014張。

川普與習近平週四正式展開為期兩天的美中高峰會，雙方釋出改善雙邊關係的正面訊號。輝達執行長黃仁勳也是隨行科技業者之一，傳出美國商務部已批准約10家中國公司購買輝達晶片H200，引爆市場對AI需求的樂觀情緒，牽動輝達股價上漲4.39%、收235.74美元，創歷史新高，市值一舉突破 5.7兆美元，台積電是輝達主要的晶圓代工夥伴，ADR也高漲。

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台積電昨收2270元，外資買超600張、投信買超5857張、自營商賣超1289張，三大法人合計買超5169張。

台積電昨舉辦技術論壇，釋出先進製程、先進封裝等一連串新技術領先全球業界的藍圖，並展望全球半導體市場規模將在今年超越1兆美元大關， 2030年達到1.5兆美元，市場成長最大動能來自高效能運算（HPC）及AI領域，佔整體市場的 55%。

蘋果、特斯拉等美國大咖，近期紛傳出將與英特爾（Intel）合作，引發市場疑慮台積電恐受影響。一家外資仍看好台積電領先的競爭優勢，認為不會有所改變，維持「買進」評等，目標價上看2875元。

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