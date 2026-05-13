黃仁勳現身空軍一號！川普中國行最新畫面、聲明曝光

黃仁勳正登上空軍一號。（圖擷取自記者Emily Goodin社群媒體X）

〔財經頻道／綜合報導〕近日多家媒體報導指出，輝達黃仁勳並未隨美國總統川普訪問中國，因為他不在川普邀請的企業高層名單，但根據紐約時報白宮記者Emily Goodin曝光最新照片，指出空軍一號正在阿拉斯加加油，而黃仁勳正登上空軍一號，準備與川普總統一同訪問中國。

根據Emily Goodin在X上發布貼文，並配上黃仁勳照片指出，這是來自阿拉斯加加油站的問候，輝達執行長黃仁勳正登上空軍一號，準備加入川普的中國之行，此外，馬斯克（Elon Musk）也在飛機上。

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Hi from the Alaska refuel. Navida CEO Jensen Huang boarding Air Force One here to join President Trump on China trip. Elon Musk is also on the plane pic.twitter.com/KKp9TaJTS8 — Emily Goodin （@Emilylgoodin） May 13, 2026

彭博電視記者Annmarie Hordern發文指出，白宮剛證實黃仁勳將陪同川普訪問中國。

對此輝達官方也向《CNBC》證實，黃仁勳將隨川普本週訪問中國，指出黃仁勳應川普的邀請出席峰會，以支持美國和本屆政府的目標。

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