「一通電話」讓輝達黃仁勳行程大轉彎！中途登機川普訪中團

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普預計將於5月13日至15日訪問中國，屆時將有多位企業高層隨行，不過名單卻少了備受矚目的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，消息一出讓不少人感到意外。但有隨團記者發現，黃仁勳在阿拉斯加中途上機，引發關注，輝達最新聲明則證實，黃仁勳本週將會隨川普前往中國訪問，外媒引述知情人士說法，表示川普是看到媒體報導說代表團沒有黃仁勳後，邀請黃仁勳加入行程。

美國《紐約郵報》白宮記者Emily Goodin在「X平台」發布照片，指出空軍一號正在阿拉斯加加油，而黃仁勳正登上空軍一號加入川普訪中團。

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《CNBC》週二（12日）報導指出，輝達一名發言人在聲明中表示：「黃仁勳是在川普總統的邀請下出席此次峰會，以支持美國及政府的目標。」當被問及黃仁勳在阿拉斯加中途加入行程一事時，輝達引用了相同說法，但未提供具體原因。

1名知情人士向《CNBC》透露，在看到媒體報導黃仁勳未列入代表團之後，川普隨即致電黃仁勳，邀請他加入行程。該知情人士表示，黃仁勳隨後飛往阿拉斯加，並在當地登上空軍一號。

川普本週將帶領10多位美國企業高層前往北京，並預計於週四（14日）與週五（15日）會見中國國家主席習近平。

輝達最先進的晶片廣泛用於AI模型訓練，但在過去4年中，這些晶片對中國的銷售持續面臨美國更嚴格的限制。輝達於2月表示，即使獲得了美國政府核准版本的晶片，至今仍未獲准進入中國市場。

白宮記者目擊黃仁勳在阿拉斯加中途上機。（圖擷取自記者Emily Goodin社群媒體X）

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