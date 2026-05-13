川普：阻止伊朗取得核武比美國人遭受的經濟痛苦更重要

美國總統川普（Donald Trump）表示，在尋求與伊朗達成協議並推動結束相關衝突的過程中，美國民眾所面臨的經濟壓力並不會影響他的決策（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（12日）表示，在尋求與伊朗達成協議並推動結束相關衝突的過程中，美國民眾所面臨的經濟壓力並不會影響他的決策。他強調，防止伊朗取得核武是其最優先考量。

《路透》報導，川普週二在接受媒體訪問時，被問及美國民眾的財務狀況在他促成協議的動機中所佔比重時，川普直言「完全沒有，一點也沒有。」

川普稱，「談到伊朗，唯一重要的事情就是他們不能擁有核武器。我不考慮美國人的財務狀況，也不考慮其他因素，我只專注一件事，就是不能讓伊朗擁有核武，這是唯一驅動我的原因」。

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報導指出，川普上述言論預料將引起批評者關注。外界認為美國政府在追求外交與安全目標時，仍應同時考量對國內經濟與民生的影響，特別是在生活成本問題持續成為選民關注焦點、並可能影響即將到來的期中選舉之際。

白宮方面回應指出，總統的首要責任是保障美國國家安全，並強調若不採取行動，伊朗可能取得核武，將對所有美國人構成威脅。

近期能源價格上漲推升美國汽油價格，並加劇通膨壓力。最新數據顯示，美國4月消費者物價指數創下3年來最大漲幅。

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