台股大熄火！晶圓雙雄、聯發科領1222家齊殺，指數收跌523點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美通膨升溫，美股週二4大指數跌多漲少，費半下挫逾3％，而台積電ADR也跌近2％，台股週三在台積電開盤大跌，指數開盤跌102.4點，在晶圓雙雄領跌，記憶體、ABF載板、電子零組件，及創意、聯發科、世芯-KY、台達電等高價股也全面下挫，加上鋼鐵、塑膠、機電等傳產也全面走弱，指數開低走低，盤中一度跌884點，回測41014點，所幸在金融買盤進場救援，加上台積電跌勢收斂，指數跌點收斂，然在上市櫃1222家同步走跌下，終場指數跌523.82點，收41374.5點，成交量為1.2兆。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌35元，收2220元，成交額為781.15億元，排名第1；群創漲2元，收37.5元，成交額為497.41億元，排名第2；旺宏以漲停168元作收，成交額為377.49億元，排名第3；聯電跌6.1元，收98.4元，成交額為342.5億元，排名第4；南亞科以平盤321元作收，成交額為325.33億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

臻鼎-KY漲35.5元，收442.5元，成交額為307.39億元，排名第6；聯發科跌205元，收3495元，成交額為304.49億元，排名第7；欣興漲17元，收892元，成交額為227.2億元，排名第8；華通跌23元，收237元，成交額為221.22億元，排名第9；國巨*漲0.5元，收420元，成交額為217.63億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法