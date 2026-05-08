因打翻咖啡翻身！她意外創業年收將飆破3100萬 親揭成功心路

Jane Helman不慎打翻咖啡，讓她意識到「居家保暖產品」的不便利性。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲一名女子從「一杯打翻的咖啡」意外找到創業靈感，靠著童年時期的舊縫紉機起家，最終將自製產品推向國際市場，企業營收預計將突破100萬美元（約新台幣3135萬元），從失業低潮一路翻轉人生。

外媒報導，Jane Helman在2021年居住加拿大期間遭遇裁員，當時正值寒冬，她長時間待在家中。一次在家中使用厚重毛毯時，不慎打翻咖啡，讓她意識到「居家保暖產品」的不便利性，進而萌生設計更兼具實用與外觀的產品想法。

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她指出，當時市面上的保暖毯多為造型笨重或風格過於童趣，無法滿足居家辦公需求，因此她決定親手製作理想中的產品。Helman隨即找出12歲時收到的舊縫紉機，在毫無經驗的情況下於客廳開始製作第一個原型，並多次反覆修改設計。

初期產品完成後，她邀請朋友試用，意外獲得正面回饋，甚至有企業人士一次性表達大量採購需求，讓她意識到產品具備商業潛力。隨後，她開始建立電商平台，並透過短影音平台TikTok宣傳，產品迅速獲得關注，進而吸引國際零售商主動接洽合作，正式進入商業通路。

隨著需求增加，她逐步建立供應鏈，並與多家製造商合作，但初期因產能與跨國物流問題一度面臨交貨壓力，甚至需要在凌晨與清晨跨時差溝通協調。

在產品設計方面，Helman也持續依據客戶回饋進行升級，包括增加固定扣設計、調整結構以及優化材質，使產品更符合辦公環境使用需求。

近年來，品牌Warmür更被選入奧斯卡入圍者禮品包，透過明星曝光進一步提升知名度，成功打入更高端市場。目前，該品牌正積極拓展澳洲市場並強化企業禮品合作，同時規劃推出新產品線，預期營收將持續成長，2026年底營收預估將達到100萬美元。

Helman表示，創業初期並沒有完整商業計畫，而是從解決自身問題出發，逐步擴展成企業規模。她強調，創業關鍵在於「先做第一步，再處理下一步」，而非一開始就追求完整藍圖。

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