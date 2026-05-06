老本被掏空！退休族最易「忽略」4大開銷

許多人嚮往退休生活，但外媒提醒，退休預算的規劃思路應該要與仍在工作時截然不同。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往退休生活，但外媒提醒，退休預算的規劃思路應該要與仍在工作時截然不同，因為養家或事業攀升時期看似合理的開支，在退休生活穩定後，往往會變成不必要的負擔。報導對此列出4點常見容易被忽略的支出類型正在悄悄消耗您的退休儲蓄。

《Gobankingrates》報導，美國西北互助人壽保險公司（Northwestern Mutual）區域主管Tina Hoag指出，她在檢視退休客戶的每月支出時，會發現一些共通模式。許多相同類型的固定費用，悄悄消耗退休儲蓄，卻未帶來相對應的價值。

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Tina Hoag表示：「許多退休人士仍保留過去在工作時期使用的高級有線電視套餐，或是超高速網路方案。」但當孩子已經長大、觀看習慣也從頻道轉為串流平台後，這些頂級方案其實已經不再需要。

她補充，她經常看到客戶只要取消或降級這類帳單，就能每年節省數百美元，而對生活品質幾乎沒有影響，但對財務壓力卻有立即的改善效果。

家庭共享方案帳單

當子女已經成年並獨立生活後，許多家庭仍持續維持原本的家庭型帳單結構，形成一種不易察覺的財務負擔。Tina Hoag指出：「令人意外的是，仍有不少退休人士，在孩子早已具備自行負擔能力後，依然替他們支付大型家庭手機方案費用。」

這種支出往往帶有情感因素，因為父母希望在經濟上持續支持子女。然而，這類家庭方案每月費用可能超過100美元以上。Tina Hoag建議，將成年子女從家庭方案中分離，是退休族降低固定開支最簡單的方法之一，而且幾乎不會影響自身生活品質，卻能立即減輕長期財務壓力。

自動扣款帳單

健身房會員與私人俱樂部訂閱，是典型容易被忽略的自動扣款支出。Tina Hoag表示：「許多退休人士本著良好初衷申請健身房或私人俱樂部會員，但之後卻發現自己幾乎沒有使用。」

這類會員費通常每月金額不低，但因為採自動扣款機制，往往在不知不覺中持續扣款。Hoag 指出，只要檢視日常行程與使用習慣，通常就能判斷這些會員是否仍具價值，或只是持續增加支出。

串流服務

串流影音平台的競爭，使訂閱支出成為新的固定成本來源。Tina Hoag表示：「人們很容易同時訂閱多個串流服務，但隨著時間累積，金額其實相當可觀。」

許多退休人士最後會發現，自己其實付費訂閱了多個幾乎不會打開的平台。透過檢視真正喜愛的服務並取消其餘訂閱，可以在不影響生活品質的情況下立即節省開支。

房屋支出

住房通常是退休族最大的固定支出之一，尤其是仍有房貸，或居住在過大住宅的人。Tina Hoag指出，縮小居住規模不僅能減輕財務壓力，也可能帶來心理上的輕鬆感。她表示：「搬到更小、更容易管理的住宅，通常能降低每月房貸、公共費用、稅金與維修成本，讓退休者擁有更多現金流，也有更多時間享受退休生活。」

這種改變的好處不只體現在每月支出，較小的住宅也意味著較少維護需求、較低修繕頻率，以及隨著時間累積而降低的房產稅負擔。

唯一值得保留的帳單

在人們努力削減各種開支的同時，保險是少數例外。Tina Hoag表示：「我很少建議退休人士取消的帳單之一，就是人壽保險。」對退休族而言，人壽保險不只是支出，更是一種財務規劃工具。適當的保單可以為繼承人創造具稅務效率的資產、支付喪葬費用，或在家庭需要時提供流動資金。

在眾多可能逐漸失去價值的固定支出中，人壽保險仍持續提供實質保障。

文章總結，整體來看，這些支出的共同模式很簡單：在工作時期合理的開銷，到了退休後往往變成不必要的負擔。定期檢視支出，能幫助及早發現這些「被遺忘的帳單」，避免它們長期侵蝕固定收入，累積成可觀的財務損失。

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