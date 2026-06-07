韓廠在輝達生態鏈地位竄升 黃仁勳和崔泰源8日宣布新計畫 記憶體短缺還要好幾年

輝達首席執行長黃仁勳和SK集團董事長崔泰源將於週一（8日）宣布兩家公司之間的合作計劃。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據​《Newsis》等外媒報導，輝達首席執行長黃仁勳和SK集團董事長崔泰源將於週一（8日）宣布兩家公司之間的合作計劃。黃仁勳也表示，持續的記憶體短缺問題將持續「相當長一段時間」。

SK海力士發言人尚未回覆置評請求。黃仁勳週日告訴記者，他可能會在周一與SK一起發佈公告。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳告訴記者：「我們的業務涵蓋眾多行業，從人工智慧超級電腦到中央處理器，再到新型個人電腦和機器人技術。所以我們來這裡是為了製定計劃，也許明天我們會發布一些消息」；他還表示，他看不到記憶體短缺問題的結束跡象。黃說：「整個產業供應鏈，從晶圓到封裝再到矽光子學……所有環節都供不應求，因為需求量太大了。這種情況將會持續好幾年。」

韓媒《中央日報》7日報導，黃仁勳這次對南韓的多天訪問凸顯南韓在輝達生態系統中地位的轉變。南韓不再只是記憶體晶片的供應商，而是輝達先進人工智慧處理器日益重要的客戶。

黃仁勳從上週五（5日）持續到下週一（8日）的訪問，重點走訪了包括遊戲零售商、互聯網公司Naver以及專注於機器人技術的企業（如現代汽車、斗山集團和LG）在內的關鍵需求中心。

名單上一個意想不到的參與者是斗山集團，這是一家業務涵蓋機械和建築的工業集團，但該公司不僅成為人工智慧加速器關鍵材料的供應商，還成為輝達平台開發和訓練機器人的客戶。

黃仁勳在周五與SK集團董事長崔泰源、LG集團具光模和Naver集團李海珍共進晚餐的間隙告訴記者：「業務蒸蒸日上，南韓市場也發展得非常好。我在南韓的合作夥伴對我來說非常重要。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法