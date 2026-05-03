年薪360萬夫妻砸2千萬買豪宅 3年後被迫賣房「改租老屋」跌殘酷深淵

日媒以真實案例，凸顯「雙薪房貸」潛藏風險。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對年收高達1800萬日圓（約新台幣359萬元）的雙薪夫妻，曾以為穩坐「高收入族群」，砸下逾1億日圓（約新台幣1992萬元）購入蛋黃區高樓豪宅，過著外界稱羨的生活。然而，隨著家庭變故發生，短短幾年間財務急轉直下，最終被迫賣房，搬入屋齡45年的老公寓，從「人生勝利組」跌入現實困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，45歲的佐藤（化名）與43歲妻子美紀（化名），4年前以合計年收1800萬日圓為基礎，申請9000萬日圓（約新台幣1793萬元）房貸，購入東京一戶總價超過1億日圓的高樓層住宅。當時在低利率與房仲鼓勵下，兩人以「雙人房貸」形式分擔負債，每月房貸、管理費與相關支出合計超過35萬日圓（約新台幣7萬元）。

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夫妻表示，當時房貸約占家庭收入3成，並未感到壓力，生活維持高消費水準，包括頻繁外食、子女教育投入不手軟，認為一切理所當然。

然而，轉折點出現在購屋約3年後。妻子因長期工作壓力罹患適應障礙，最終離職，家庭收入瞬間減半，僅剩丈夫單一收入。扣除每月高額房屋支出後，剩餘資金難以支應一家三口基本生活，財務壓力急速升高。

在評估後，夫妻決定趁房價上漲期間出售房產止損，並搬入同區一處屋齡45年的老公寓，月租約23萬日圓（約新台幣4.6萬元）。儘管居住條件大幅下降，但為維持子女學區，只能做出取捨。佐藤坦言「說真的，我們完全相信了房仲說『你們沒問題』這句話，太自信、太得意了。應該早點認清現實。」

報導指出，此案例凸顯「雙薪房貸」潛藏風險。隨著雙薪家庭數量持續增加，許多家庭以兩人收入為基礎進行高額購屋，但一旦其中一人因健康或其他因素失去收入，原本看似穩定的財務結構便可能迅速瓦解。

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