LTN經濟通》昔日瑞典國寶 中企借殼後完全走鐘

瑞典汽車大廠Volvo近日被批，靈魂早被賣給中國共產黨。（美聯社資料照）

Volvo找胡錫進當品牌大使 遭評違反核心價值

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo，中國稱沃爾沃）日前找上中國官媒環球時報前總編輯胡錫進擔任最新品牌大使，由於胡錫進長期以來一直是中國最著名的官方大外宣工具之一，因此消息一出引發關注。

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在廣告畫面中可以看到，胡錫進雙手抱胸、神情嚴肅。海報標語寫著「風浪再大，方向盤要穩，輿論再雜，安全是底線」。廣告企圖傳達的訊息很明顯，就是要強調胡錫進以其民族主義觀點，在這個動盪不安的世界中掌穩方向盤。

瑞典《快報》（Expressen）常駐台灣的記者悠野（Jojje Olsson）指出，Volvo此舉完全背離「平等」和「企業社會責任」的核心價值，過去Volvo的廣告訴求，總是以女性或有孩子的家庭為主角，承諾給所有乘客安全的保障，現在站到第一線的卻是胡錫進。

悠野表示，胡錫進過去曾在解放軍服役，經常鼓吹以軍事手段解決紛爭，並鼓動中國人做好對台灣動武的準備。胡錫進一直很喜歡羞辱與中國利益唱反調的人，因此他常被稱作「網路戰狼之王」，更是中國激進民族主義最具代表性的門面人物。悠野提到，就連中國國內都有不少人批評胡錫進過於粗魯，熱衷於以激進言論搏版面。

悠野指出，瑞典的政治人物和分析家經常附和企業高層的說法，將Volvo描述成保有瑞典傳統與身份認同的企業，「但如果一家公司以資金支持莫斯科，甚至找來一個臭名遠播並鼓吹戰爭的人拍廣告，這樣的公司還能叫做瑞典品牌嗎？」

吉利汽車在2010年8月正式收購Volvo，交易總價值15億美元。（路透資料照）

Volvo 2010年已被中國吉利控股收購

悠野表示，昔日讓瑞典人感到驕傲的Volvo汽車，早已在2010年就已經被中國企業浙江吉利控股集團（Geely Holding Group）全資收購。現在應該認清，這個曾經讓瑞典人引以為傲的工業品牌，它的靈魂早就已經不是瑞典，而是中國共產黨。

Volvo成立於1926年，當時是瑞典工業大廠斯凱孚（Svenska Kullagerfabriken，AB SKF）的全資子公司，1935年獨立。這家公司在1928年推出首批卡車，並在1931年推出巴士。該公司最初的業務是組裝汽車和卡車，透過收購供應商和內部擴張，業務不斷發展壯大。

到20世紀中葉，Volvo已經在歐洲各地以及其他出口市場穩定擴張，小客車和商用汽車的產線也日益擴大。1970至1980年代期間，Volvo持續推出新車款，並建立新的生產基地，到1990年代已成為知名的國際汽車製造商。

1999年，Volvo母公司將旗下汽車業務分割，專注於商用車和工業領域，子公司賣給了美國大廠福特（Ford），交易總價64.5億美元（以當時匯率計算，約新台幣2096.25億元）。福特最初收購時，這家瑞典汽車製造商仍有盈利，但在美國人的經營下，情況急轉直下，自2008年開始，福特一直試圖出售Volvo，以籌集現金，並將精力集中在剩下的2個核心品牌上。

2009年，中國吉利汽車表態有意收購Volvo，那一年，Volvo營業虧損達170.13億瑞典克朗（約新台幣748.57億元），並且是Volvo連續第4年出現虧損。

吉利最終在2010年8月完成了Volvo收購案，交易總價值15億美元（約新台幣477億元），這在當時是中國史上最大筆外資汽車企業收購案。對於中國民營企業而言，這也是一筆規模空前的龐大交易。

吉利汽車創辦人李書福很早便開始將Volvo視為潛在的收購目標。（路透資料照）

吉利生產低價汽車 與Volvo有極大落差

事實上，早在2002年，吉利獲得北京許可，成為中國首家民營汽車製造商後不久，吉利汽車創辦人李書福就開始將Volvo視為潛在的收購目標。從那之後，李書福的追求從未停止，目標始終清晰明確，李書福堅信，Volvo能幫助他實現打造世界一流汽車製造商的夢想，生產最安全、最環保、最節能的汽車。

吉利汽車收購Volvo的時候，這家中企在國際上幾乎不為人知，面臨著融合兩種企業文化，以及讓Volvo轉虧為盈的巨大挑戰。吉利以生產價格極低的汽車著稱，對於要如何經營像Volvo這樣相對高階的汽車品牌一無所知，這也讓當時市場普遍並不看好。

中資注入成功卻讓Volvo重獲生機，銷售成績連年成長，其中又以中國市場表現最為亮眼。曾任Volvo亞太地區營運負責人的謝弗爾（Keith Schafer）表示，對Volvo而言，能夠取得如此出色的銷售業績和表現，很多人原本認為是不可能。

謝弗爾也提到，Volvo能夠起死回生的關鍵是吉利的「不干預」，這家中企提供了流動資金，以及進入中國市場的各種便利，在其他方面則不會過度干預。謝弗爾指出，自己幾乎不會見到李書福，過去在福特旗下，每項行動都必須經過嚴格控制，凡事都得三思而後行，將較之下吉利給予了更大的靈活性。

吉利作為母公司，使得Volvo獲得財務上的穩定，謝弗爾2019年受訪時堅稱，雖然Volvo隸屬吉利旗下，但實際上仍是一家獨立的瑞典公司。

Volvo找上中國官媒環球時報前總編輯胡錫進擔任最新品牌大使。（圖擷自胡錫進微博）

選胡錫進當代言人 引發網路譏諷

然而，近年在中國汽車市場競爭日益激烈的情況下，Volvo再次面臨銷售壓力，而Volvo新任執行長在去年上任後，為降低成本，致力於加強與母公司吉利合作，被認為是更加靠攏中國。

Volvo先前解僱了執行長羅文（Jim Rowan），這名前執行長在職期間，Volvo仍是吉利集團最獨立的品牌，他停止了對吉利其他子公司的投資，包括減持極星（Polestar）股份，並賣掉其在領克（Lynk）的股份。

知情人士指出，羅文曾與李書福發生過衝突。根據知情人士透露，李書福認為，羅文的策略與自己的想法相悖，因為他更想發展Volvo的技術，而不是依賴吉利。另名知情人士則稱，高層之間的關係很早就出現了緊張，據稱，羅文過於關注Volvo的事務，而沒有充分考量整個集團的利益。

Volvo今年首季在中國市場銷量下滑17％，港媒指出，這時找上胡錫進代言，這在行銷上屬於低成本、高話題，自帶流量。不過這一行銷中國民眾似乎也不買單，接連在網路上表明Volvo根本「選錯人」，網友表示，「選代言人的思路愈來愈清奇了」、「沃爾沃也是墮落了」、「沃爾沃請的都是什麼人啊」、「讓胡錫進講方向盤穩？和沃爾沃形象不符吧」。

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