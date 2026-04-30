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聯發科首季獲利季增5.6％ 單季每股盈餘15.17元

2026/04/30 14:58

聯發科第一季每股盈餘15.17元。（記者卓怡君攝）聯發科第一季每股盈餘15.17元。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日召開線上法說會，公布首季財報，前三月淨利243.76億元，季增5.6%，年減17.4%，淨利率16.3%，季增0.9個百分點，年減3個百分點，每股盈餘15.17元。

聯發科首季合併營收1491.51億元，季減0.7%，年減2.7%，合併營業毛利率46.3%，季增0.2個百分點，年減1.8個百分點；營業費用461.65億元，季減2.7%，年增5.5%；營業利益228.91億元，季增4.8%，年減23.8%；營益率15.3%，季增0.8個百分點，年減4.3個百分點，本期淨利243.76億元，季增5.6%，年減17.4%，本期淨利率16.3%，季增0.9個百分點，年減3個百分點，每股盈餘15.17元。

聯發科指出，首季淨利率與每股盈餘較前季增加，主要因首季營業費用較低；首季淨利、淨利率與每股盈餘較去年同期減少，主要因首季營業毛利較低。

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