去年北北基桃40歲以下買房熱區 中壢、桃園及龜山霸榜前三名

北北基桃生活圈中，桃園市中壢擁有最多40歲以下青年購屋貸款量。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北北基桃40歲以下購屋族的買房熱區，桃園市中壢、桃園以及龜山等三個行政區霸榜前三名，一整年均超過1800戶申請房貸數量。

永慶房產集團根據聯徵中心房貸資訊，彙整2025年北北基桃40歲以下購屋族群前十大買房熱區，全數被新北市、桃園市的行政區霸佔，又以新北市有6個行政入榜最多。

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進一步觀察前三名行政區，桃園市中壢區去年一整年40歲以下購屋民眾申貸戶數為2774戶；第二名桃園區的申貸戶數、有2362戶，而上述兩區也是少數整年度申貸戶數突破2千戶的行政區，而申貸戶數第三多的則是龜山區、有1813戶。桃園市還有大園區入榜、申貸戶數有1445戶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，桃園市人口長期呈現淨移入，買房剛性需求強勁，加上房價相對雙北親民，吸引許多年輕首購族群遷入。而中壢區坐擁高鐵、機捷與台鐵等大眾運輸工具，成為「脫北者」到雙北市通勤上班的重要交通優勢，桃園區則因行政與商業核心地位，帶動強勁就業與機能。

至於，新北市入榜的行政區依序則有土城、淡水、板橋、三重、中和以及新莊，陳金萍表示，新北6個行政區上榜，為北北基桃最多，主要是受惠台北市購屋外溢購屋買盤。

新北市6區入榜最多

去年又以土城區的40歲以下的申貸數戶為新北市各行政區中最多，陳金萍指出，近幾年土城隨著暫緩重劃區發展漸成熟，在生活機能與交通條件完備下，加上房價相對其它蛋黃區親民，因此吸引不少新婚家庭與小資族群移入，成為新北近年房市熱區。

不過，前十大排行榜中房價最親民仍屬淡水區，陳金萍分析，淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價更加親民，甚至比部分桃園行政區還要實惠，對於荷包不深的青年首購族群來說，是少數負擔得起的區域。

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