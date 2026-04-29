房屋稅5月1日開徵 新成屋恐出現16個月稅額

115年期房屋稅將於5月1日起開徵。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕115年期房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日（遇例假日順延至6月1日）截止，本期徵收期間為114 年7月1日至115年6月30日的房屋稅，提醒購置新成屋的民眾，若房屋是在114年3月至6月間新建完成並起課，收到的稅單將涵蓋16個月的稅額。

南投縣稅務局表示，115年期房屋稅，自4月下旬起陸寄出繳款書，請於繳納前先行核對身分證字號、姓名、房屋課稅座落及適用稅率是否正確，以避免誤繳，如未收到稅單，或者不慎遺失，可就近向房屋所在地的鄉、鎮、市公所財政課，或稅務局南投總局及所屬埔里、竹山分局申請補發，以免逾期受罰。

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稅務局指出，房屋稅2.0新制已改為「按年計徵」，以每年2月最後一天為納稅義務基準日，以今年來說即為2月28日，凡於基準日當天記載於稅籍資料上的房屋所有人，即為本年度繳納義務人，負責繳納全年期房屋稅額。因此，若房屋是在114年3月至6月間新建完成並起課，因已超過114年度基準日，該4個月的稅額將併入本次115年期一併徵收，因此部分納稅人收到的稅單可能涵蓋長達16個月的稅額，請民眾核對時多加留意。

稅務局表示，為便利納稅，民眾可持繳款書至金融機構（郵局除外）或便利商店（3萬元以下）繳納，也可利用信用卡、行動支付或掃描稅單上QR-Code 線上繳款。另外，已與金融或郵政機構約定以存款帳戶辦理轉帳納稅義務人，要記得於115年6月1日前在帳戶內預留足夠存款供提兌。

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