中光電首季轉虧17年首見 股價跌破70元創9個月低點

中光電首季轉虧17年首見，股價跌破70元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）受市場需求趨緩、成本上升及匯率波動影響，第一季本業轉為虧損，合併稅後淨損1.17億元，歸屬母公司稅後淨損1.19億元，每股稅後虧損0.3元，為17年來首度單季轉虧。受基本面利空衝擊，今（28）日股價跌破70元整數關卡，收在69.8元，創近9個月新低。

公司表示，首季表現疲弱除受傳統淡季影響外，亦受到記憶體與IC持續短缺所引發的需求遞延效應，加上成本上升及國際地緣政治不確定性升溫，進一步壓抑營運表現。展望後市，將聚焦核心業務發展，透過優化產品組合、拓展市場版圖及推動技術升級，穩步推動營運回穩並提升獲利能力。

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中光電今日下午舉行法人說明會，總經理林惠姿指出，第二季在大尺寸OLED顯示器與ODM車載業務穩健成長帶動下，加上AI筆電（AI NB）機種出貨放量，節能產品出貨量可望季增10%至20%，全年仍維持年增1至2成目標。

她進一步說明，顯示產品成長動能主要來自AI帶動的高階應用、穩定的車載需求，以及OLED與高階電競市場；相較之下，傳統應用仍受整體經濟環境與庫存循環影響，表現較為保守。未來將強化既有客戶服務與訂單執行效率，同時積極拓展新客戶並加速新產品開發，以提升整體競爭力。

影像產品方面，受惠於關稅放寬、運動賽事及標案需求升溫，加上投影機新客戶導入及AI物流應用產品預計於第二季投產，整體出貨量可望較第一季成長。不過，受中東地緣政治衝突推升石油與原物料價格影響，仍可能壓抑部分出貨動能。

為降低外部風險衝擊，公司已與客戶協調拉長需求預測週期，並與供應商簽訂中長期採購合約，以確保供料穩定。全年來看，影像產品出貨量預期將呈現逐季成長，但在外在環境不確定性仍高情況下，整體需求與供應鏈仍存變數，全年出貨量估僅較去年微幅成長。

此外，中光電昨（27）日於櫃買中心公告，董事會決議透過股份轉換方式設立投資控股公司「中光電投資控股公司」，並由該控股公司作為上櫃主體，換股比例為1比1，以提升集團策略規劃效率及新創事業發展彈性。

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