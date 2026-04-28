嘉市北港路區段徵收年底前送內政部 嘉北車站區段徵收6月公展

嘉義市長黃敏惠今天到市議會定期會進行施政報告。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠今天到市議會定期會進行施政報告，她以「經濟共榮、社會共創、環境共生」三大面向，說明城市進步歷程。其中，爭取「北港路兩側區段徵收案」採「個案變更」方式續審，預計年底前再送內政部都委會審議。「嘉北車站周邊區段徵收案」則配合鐵路高架化預計6月辦理公開展覽。

黃敏惠說，面對國際關稅變局，以及去年7月丹娜絲颱風重創嘉市，市府與市民齊心協力，展現堅韌不放棄的KANO精神，讓城市在逆勢中突圍，在「不舉債、不影響公共建設」前提下，市府加碼普發6000元消費現金，延續城市榮光。

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關於都市縫合共融，帶動東西區發展。黃敏惠表示，嘉市鐵路高架化工程目前進度約58％，經行政院第二次修正計畫核定，通車啟用時間自2025年12月延至2029年12月，整體工期自2026年9月延至2031年12月，市府再次要求中央履行全額負擔工程經費。

嘉市「北港路兩側區段徵收案」預計年底前再送內政部都委會審議。（資料照）

民眾關心的兩個區段徵案，其中北港路兩側區段徵收已於2025年辦理都市計畫再公開展覽，今年3月召開2次市都委會專案小組會，預計年底前再送內政部都委會審議。

另一嘉北車站周邊區段徵收案，於2024年完成健康幸福城園區興辦事業計畫，今年4月完成整體規劃報告，預計6月向民眾針對計畫內容辦理公開展覽。

黃敏惠說，嘉市智慧綠能停車場有6座，義昌公園已於今年2月啟用、嘉北國小預定今年第三季啟用、崇文國小預定今年第四季啟用、市府北棟已於今年元月動工、舊市公所也於今年4月動工、長榮公園正進行規劃設計中。

此外，建國二村、復興新村市地重劃工程完成後，進行抵費地標售，3標7筆商業區土地全數標脫，標脫總金額近14億元，平均溢價率約61％，為加速土地開發，市府給予開發時程容積獎勵，以2025年10月31日土地登記完成日後，3年內申請建造執照者享有10％容積獎勵、3至5年內申請者享有5％容積獎勵。

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