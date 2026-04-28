獨家》長榮股東小心！股利「1筆變2筆」 國稅局補救措施出爐

報稅即將起跑，民眾查調所得發現長榮股利資料重覆上傳，台北國稅局已請財政資訊中心更正。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕所得稅結算申報即將起跑，今天（28日）起先開放查調所得，但不少納稅人發現長榮（2603）股利資料重覆，「一筆變兩筆」。對此，台北國稅局證實此事，已請財政資訊中心更正，將會在5月1日前完成更正，最快明天資料就會更正。國稅局官員表示，民眾也可以檢查一下所得資料，若發現有股利重覆問題，可以自行刪除；如果採臨櫃報稅，則可請國稅局人員協助刪除。

今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日，各地區國稅局自4月28日起提供2025年度所得及扣除額查調服務，但因5月1日適逢勞動節3天連假，5月1日（週五）不提供臨櫃報稅服務，5月4日起才提供臨櫃網路申報服務，但網路申報仍自5月1日起開放。不過，不少民眾今天前往國稅局列印「綜合所得稅結算申報所得資料參考清單」，發現長榮重覆上傳股利資料，出現兩筆相同金額的股利，擔心影響報稅。

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對此，台北國稅局表示，長榮股利確實出現重覆上傳的情況，30多萬筆股利資料受影響，已請財政資訊中心更檔，將會在5月1日前完全釐正，不會影響民眾報稅，民眾不用擔心。國稅局官員也表示，民眾如果不放心，報稅前可以先檢查一下所得資料，如果發現有股利重覆問題，可以自行刪除；採臨櫃報稅的民眾，則可請國稅局人員協助刪除；即使報稅時股利真的重覆計算，國稅局也會調整退稅。

據了解，長榮股利之所以「一筆變兩筆」，主要是長榮股利資料上傳兩次，第二次有新增資料，但國稅局將資料傳到財政資訊中心時，因第一次上傳資料並未刪除，導致股利資料出現重覆的情況。

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