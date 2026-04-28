威剛Q1每股賺30元 單季賺贏去年全年

威剛董事長陳立白伉儷。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）今年第一季獲利表現強勁爆發，營收、營業利益、稅後淨利連續2季刷新歷史新高紀錄，稅後淨利逼近百億元，稅後淨利99.75億元，季增131.2%，年增17倍，已超越去年全年獲利水準，每股稅後淨利一舉飆破30元，全面改寫公司成立25年以來獲利新高。展望營運，以目前接單情況來看，威剛預估第二季營收與整體獲利都將持續放大，延續強勢動能。

威剛董事長陳立白表示，第一季亮眼財報只是今年好的開始，2026年全年營運績效將如「萬馬奔騰」。在多家原廠停產DDR4及DDR5、HBM缺貨效應下，今年DRAM供貨持續吃緊，目前仍看不見任何緩解的可能性，NAND Flash則受惠SSD與eSSD需求升溫，供給缺口開始放大，加上傳統硬碟產能至少吃緊3年，儲存應用無一不缺。

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他並指出，公司企業級儲存品牌TRUSTA的客戶與產品出貨規模持續增加，電動三輪車與電競遊戲相關的需求也明顯起飛，都將推動整體營運從年頭好到年尾。此外，為進一步擴大在AI產業鏈中的角色，公司也積極投入全球算力中心建置，可望帶動公司AI業務的高利潤含金量，提供中長期成長動能的強力支撐，推升威剛整體毛利率穩健向上發展。

展望第二季，陳立白強調，這輪由AI驅動的記憶體需求並非短期循環，市場正進入供給面長期吃緊的新常態。公司持續看好記憶體價格向上循環，將繼續擴大與原廠採購動能。隨著第二季DRAM與NAND Flash合約價漲幅至少40%以上，NAND Flash預期也於下半年展現強勁上行力道，公司已提前多備且充足的NAND Wafer，預估4月底庫存水位將拉升至超過400億元，6月底則目標達500億元。

在記憶體價格強勢攻漲下，威剛2026年第一季整體獲利呈現跳躍式成長，毛利率攀升至55.7%歷史高檔，營業利益率47.1%與稅前淨利率49.2%也同步出現大幅成長，年增皆超過40個百分點。單季合併營收達261億元，季增64.7%、年增163.4%；營業利益季增119.2%、年增28倍達122.8億元；稅前淨利為128.4億元，季增127.4%、年成長16倍；稅後淨利99.75億元，季增131.2%，較去年同期增長17倍；歸屬母公司淨利為95.34億元，以加權平均股數3.17億股計算，每股稅後淨利達30.05元，全面刷新歷史紀錄。

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