AI治理元年啟動 邱德成：企業競爭將從技術戰轉向治理

台灣人工智慧學校今日舉辦「2026董監事AI大講堂」，宣示AI治理正式走入董事會決策層級。（台灣人工智慧學校提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕因應《人工智慧基本法》正式施行，台灣人工智慧學校（AIA）今日舉辦「2026董監事AI大講堂」，看好AI治理正式走入董事會決策層級，董事邱德成指出，未來企業之間的差距，將不在於是否導入AI，而在於董事會是否具備負責任地駕馭AI的治理能力。

台灣人工智慧學校認為，AI不再只是企業內部技術部門的導入議題，而是攸關風險管理、資安防護與股東價值的核心治理課題。邱德成認為，當AI系統逐步參與企業決策，並影響員工、客戶與消費者權益時，董事會必須建立清晰治理框架，確保AI使用符合企業責任與社會信任。

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此次「2026董監事AI大講堂」匯集產官學界專家，聚焦AI治理與資安信任、總體經濟趨勢、技術風險控管及數據決策應用等四大議題，協助上市櫃公司董事、監察人及公司治理主管建立系統化AI治理框架與決策指引。

邱德成提到，董事會面對AI應守住三道核心防線，包括清楚掌握AI應用場景與決策流程的「看得見」、建立風險管理與資安治理機制的「管得住」，以及明確界定責任歸屬與決策問責的「負得起責任」。

AIA自2017年成立以來，已與超過1500家機構合作，累計培育逾1萬3000名AI人才，長期推動「AI民主化」與「產業AI化」。近年更陸續推出AI「素養級認證」，並規劃推動「工程級認證」，同時與數位發展部共同發布「AI產業人才認定指引」，協助企業建立一致的人才能力標準。

值得注意的是，AIA去年正式獲證交所與櫃買中心核准，成為「上市上櫃公司董事暨公司治理主管進修認可機構」，象徵AI專業教育正式納入公司治理體系。邱德成認為，AI時代的競爭，不再只是技術能力的競爭，而是治理能力的競爭，董事會若缺乏對AI技術與風險的基本認知，將難以有效監督企業策略與投資方向。

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