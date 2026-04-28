28天「史詩級反彈」！「1指標」美股有望複製1982年大牛市

28天「史詩級反彈」！美股有望複製1982年大牛市。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕自2月底美伊衝突最嚴重階段以來，美股已經完全抹去跌幅，並轉為上漲，標普500指數今年迄今已上漲近5%，專家表示，自3月30日關鍵低點以來的28天史詩級反彈，從賣超到買超僅花了12天，僅次於1982年大牛市，如果類似走勢在今天重演，標普500指數將飆升至10670點以上。

《Investing》報導，Evercore ISI市場策略團隊表示，近期這輪反彈「令人震驚」。標普500指數的14日相對強弱指數（RSI）在短短12個交易日內，就從超賣狀態轉向超買狀態。

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Evercore策略師Julian Emanuel在最新報告中寫道：「自3月30日關鍵低點以來的這28天，幾乎找不到足夠的詞語來形容。這輪牛市走勢堪稱歷史級，令人想起1982年。」

Emanuel補充稱，本輪反彈速度甚至快於去年4月關稅恐慌後的低點反彈，也快於2020年新冠疫情期間、2009年金融危機低點、2002年網路泡沫低點以及1987年股災後的反彈。

美股反彈速度堪比1982年， Emanuel指出，從超賣到超買的速度，歷史上唯一比本輪更快的1次發生在1982年。

當時，20世紀70年代的高通膨已經見頂，聯準會利率也達到高峰，隨後，美股開啓強勁反彈，並在接下來14個月內又上漲69%。

如果類似走勢在今天重演，標普500指數將飆升至10670點以上。

不過，Emanuel也提醒投資者，不應簡單照搬1982年的經驗。當前市場環境與當時存在顯著差異。

他寫道，1982年對股市而言是獨特的，因為在經歷長達十年的熊市後，本益比估值已降至8倍；而今天，在截至2026年連續3年錄得兩位數回報之後，估值仍接近高位，約為25倍。

高估值與油價仍是關鍵變量 除了估值差異，油價仍是市場面臨的一大不確定因素。

20世紀80年代早中期，油價曾顯著下跌。而現在，如果美國與伊朗短期內達成協議，油價可能回落，但這並沒有保證。

即便協議最終達成，全球供應鏈恢復正常也可能需要數月時間。

與此同時，伊朗對荷姆茲海峽的控制能力，也可能從根本上改變油價前景。荷姆茲海峽是全球關鍵石油運輸通道，一旦通行持續受阻，能源市場仍可能面臨更大壓力。

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