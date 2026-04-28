黃仁勳也愛講！謝金河曝：閩南語是半導體大咖「共同基因」

謝金河表示，閩南語可能是半導體產業大咖的另一個共通語言。左至右為蘇姿丰、陳立武、陳福陽和黃仁勳。（法新社、彭博、路透資料照合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕在全球供應鏈重組與地緣經濟變局推動下，有「東方矽谷」之稱的馬來西亞檳城，近年吸引半導體等產業進駐擴大量能。財信傳媒集團董事長謝金河在社群平台紀錄參訪檳城，他表示，檳城科技大廠林立，是一個蓄勢待發的新興聚落，台廠也逐漸聚焦當地；他並提及多名矽谷執行長均為馬來西亞華人，「半導體產業大咖除了使用英文交談，另一個語言可能是閩南語！」

謝金河今天在臉書發布貼文稱，來到檳城，率先映入眼簾的是科技大廠林立，這是亞洲另一個不可忽視的科技聚落。檳城是半導體公司博通（AVGO）執行長陳福陽的故鄉，在當地有許多投資；晶片製造大廠英特爾（Intel）同樣在檳城聘用上萬名員工。

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謝金河說，自己已多年未造訪檳城。檳城是1786年東印度公司建立的殖民據點，人口約150萬，是華人聚居的馬來西亞城市。近期伊朗封鎖荷姆茲海峽，依傍檳城的麻六甲海峽備受矚目，印尼率先表示要對通過的船舶收費，但遭新加坡、馬來西亞反對。

謝金河直言，本次同行參訪的台灣公司都很低調，但這個150萬人口、華人佔近百萬的城市，未來可能是馬來西亞發展半導體、人工智慧（AI）的重要聚落。

謝金河強調，不只陳福陽，英特爾執行長陳立武也是馬來西亞人。「我發現半導體產業的大咖，包括黃仁勳、蘇姿丰，他們除了使用英文交談外，另一個語言可能是閩南語，這個是華人在半導體產業的共同基因。」

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