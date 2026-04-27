專家示警高德地圖風險 關鍵在「民間無法可管」？

高德地圖引爆國安爭議 ， 網路上也出現兩極聲音。（記者王藝菘攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國導航App「高德地圖」近期在台灣掀起討論，其相關功能背後涉及資訊安全與國安問題，數位發展部已明確示警，將高德地圖列為危害國家資通安全產品，並禁止政府機關使用。

隨著爭議持續升溫，網路上也出現兩極聲音，有網友質疑，「看到別人的新技術不去學，第一時間卻是想禁用」，甚至直言「跟禁用小紅書一樣荒謬」，反映部分民眾對政策的不同看法。不過，也有支持禁用的意見，具資訊工程博士背景的邱繼弘（網路暱稱「大河馬」）在臉書發文指出，數發部對高德地圖的禁用決策方向正確，且「早就該禁」，他認為，「真正的問題是現在的禁令只涵蓋公務機關和國軍，民間使用者完全沒被處理。」

請繼續往下閱讀...

針對數發部與內政部近日聯手對「高德地圖」按下禁用鍵，邱繼弘認為，對於一項風險等級已相當明確的服務，台灣截至2026年仍缺乏可適用於民間使用的禁用法律工具，凸顯制度上的不足。「這是法律工具箱的空白，而非單純的政治立場問題」，點出現行法制在資安治理上的缺口。

他進一步指出，依中國《國家情報法》，企業依法須配合國家情報工作，亦無拒絕提供相關資料的空間。在此法律架構下，問題已不在於「是否可能被傳輸」，而是是「已經在傳、而且必然會被調取」的問題。所以數發部把它認定為危害國家資通安全產品、禁止公務機關使用，這並沒什麼太大的爭議。

邱繼弘指出，台灣現行「法律工具箱」本就缺乏針對消費性App的直接管制條款，《資通安全管理法》主要規範政府機關資安，民間應用長期未納入其管轄範圍；若要介入民間使用，理論上最接近的法源，為《個人資料保護法》第21條，他說明，該條文授權中央目的事業主管機關，在特定情況下可限制個資跨境傳輸，包括「涉及國家重大利益」、「接受國個資保護法制不完善」，以及「以迂迴方式將個資轉往第三國以規避本法」等情形。

邱繼弘認為，從法理上看，《個人資料保護法》第 21 條理論上完全能用來擋高德地圖，他指出，中國作為接受國，對個資保護「不完善」是國際公認的事實；高德把台灣用戶的定位資料全傳回中國，「涉及國家重大利益」也站得住腳。不過，邱繼弘也直言，該條文自2012年修法以來，幾乎未曾被主管機關實際動用，其規範條文用語模糊、要件抽象，且是「個案限制」不是「類別禁止」，每禁一個產品都要走一次行政處分程序。

對此說法，資安署回應指出，依據最新修正的《資通安全管理法》，「高德地圖」已被列為危害國家資通安全產品，政府機關依法全面禁止使用。目前資安院亦已啟動專案檢測，預計於5月中下旬對外公布相關結果。

至於《個人資料保護法》部分，隨著2025年10月完成修法，主管機關已轉由獨立專責機關「個人資料保護委員會」（簡稱個資會）統籌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法