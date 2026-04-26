創立不到1年！34歲女靠這副業「每月賺進16萬元」 親揭成功祕訣

Chanya Laosrimongkol最初將約80%的時間投入房地產業務，剩下時間投入副業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一名34歲女子從企業白領轉戰創業圈，憑藉一款源自家族工廠的泰式植物性零食，在短短時間內打造出月營收約5000美元（約新台幣16萬元）、預計今年突破10萬美元（約新台幣314萬元）的副業品牌。

美媒報導，34歲的Chanya Laosrimongkol長期在泰國曼谷、普吉島與紐約之間往返，她曾有多種工作經歷，包括旅館、咖啡廳與度假租賃平台等，第七次開啟事業才正式打造出品牌「Bangkok Bites」，主打泰式風味的植物性蛋白零食。

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在創立副業品牌前，她剛結束一間經營5年的度假租賃平台公司，並同時管理普吉島的房地產與度假租賃業務。最初，她將約80%的時間投入房地產業務，剩下時間投入副業。

她表示，創業靈感來自家族在泰國經營超過30年的食品工廠。該工廠長期專注植物性食品生產，但未建立品牌與國際市場，甚至一度面臨停業風險。她認為，憑藉自身的國際經驗與語言能力，有責任將家族產品推向海外市場。

品牌於2025年正式推出後，主打泰式街頭風味零食，如泰式炒河粉與泰式燒烤口味植物肉乾，強調高蛋白、低脂與即食特性。初期投入約2萬美元（約新台幣63萬元）資金，並歷經產品失敗與市場重做後，才逐漸找到定位。

她坦言，最初產品缺乏差異化，在市場反應不佳後全面調整策略，專注打造具有文化特色與故事性的核心產品。她也強調，小型品牌無法靠「普通產品」競爭，必須建立明確品牌識別。

然而，創業過程並非順利。她曾因選擇低成本合作夥伴、缺乏正式合約，導致倉儲與供應鏈問題，造成約5萬美元（約新台幣157萬元）損失，甚至面臨貨物遭扣留的風險。她形容這是創業過程中最昂貴的一次教訓。

目前，Bangkok Bites約60%至70%銷售來自自然流量，透過直銷、電商平台與獨立零售通路穩定成長。她預計品牌將持續擴展至更多天然食品與專業零售市場。目前月營收約5000美元，預計2026年達10萬美元。

她給創業者的建議，強調「直接開始，即使你不知道自己在做什麼也沒關係。尤其是不知道的時候更要開始。你不需要完美準備，你需要的是行動。」

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