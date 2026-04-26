尋找中獎人！去年11-12月千萬發票6張未領 消費地點一次看

財政部提醒，去年11-12月統一發票，千萬大獎還有6張未領。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！去年11至12月期統一發票，領獎期限至5月5日止，但截至目前為止，千萬大獎還有6張未領，包括：桃園市龜山區頂湖路Gogoro服務費11元、基隆市安樂區安樂路中華電信通話費173元等。財政部提醒，趕快確認本期發票都對獎了沒？中獎發票領了沒？不要跟財神爺擦身而過。

根據財政部統計，截至目前為止，去年11-12月期統一發票千萬大獎還有6張未領，包括：基隆市安樂區安樂路中華電信通話費173元（雲端發票）、台北市內湖區舊宗路COSTCO消費5913元（雲端發票）、新北市淡水區中山北路二段全家Family Mart消費49元（雲端發票）、新北市樹林區樹新路40-6號秀泰廣場春水堂人文茶館消費500元（電子發票證明聯）、桃園市龜山區頂湖路Gogoro服務費11元（雲端發票）、台中市東區大智路350巷全聯福利中心消費607元（電子發票證明聯）。

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財政部呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

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