55歲男被抨擊「無能、前途渺茫員工」 背後竟藏5900萬資產驚人真相

日媒以真實案例揭示，與其將財務自由視為「離開職場」，更重要的是擁有「可離開但不必離開」的選擇權。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在職場中看似缺乏幹勁、表現平平的人，背後卻藏著不為人知的一面。日本一名55歲上班族，即使長期被同事視為「無能員工」，仍每天準時下班、對評價毫不在意。然而，當眾人質疑他「為何還撐著不走」，背後真正的理由曝光，才驚覺他早已站在財務自由的另一端。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，任職於食品公司的行政人員奧田春樹（化名），在公司服務已超過30年。曾經，他在銷售部門取得了相當不錯的成績，然而近年來，他在會議中發言不多，對新系統的學習速度也較慢，既無升遷企圖，也鮮少加班，因此常被質疑「為何還留在公司」，在年輕員工眼中，奧田先生如今不過是個「無能的老頭」。

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事實上，奧田其實早在20多歲時便開始進行股票投資，儘管曾在金融危機中遭遇損失，但隨著市場回升逐步累積資產，目前總資產已達約3億日圓（約新台幣5900萬元），每年股息收入超過600萬日圓（約新台幣117萬元），足以支撐生活開銷。

儘管具備提前退休的條件，奧田仍選擇繼續工作。他將個人資產比喻為「水池」，而穩定收入則是持續補充水量的「泉源」。在他看來，即使資產再多，若缺乏穩定現金流，一旦面對市場波動或突發風險，仍可能快速縮水。

此外，他也考量到辭職後可能面臨的信用力下降問題，包括租屋與金融服務申請難度提高，以及缺乏社會互動對身心健康的影響。因此，他認為持續工作不僅是收入來源，更是維持生活穩定的重要基礎。

報導亦提及，奧田一名同期同事曾選擇提前退休，並將大部分退休金投入股市，卻在市場下跌時因缺乏穩定收入，被迫低價賣出資產，最終承受重大損失。這一經驗進一步強化了奧田對「穩定現金流」重要性的認知。

專家分析指出，持續工作可帶來多重優勢，包括累積更多年金、享有公司分擔的保險費用，以及在市場波動時避免被迫出售資產。同時，規律的工作與社會連結，也有助於維持身心健康。

報導指出，與其將財務自由視為「離開職場」，更重要的是擁有「可離開但不必離開」的選擇權。奧田的案例，反映出在不確定的經濟環境中，穩定收入與風險分散的重要性，也為現代人提供另一種思考退休與工作的方式。

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