中油宣布下週油價連4凍 汽柴油累計吸收124億元

中油宣布下週油價持續凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕油價連4凍!中油今（25）日宣布，自下週一（27日）起汽、柴油價格維持不調整，中油本週對汽、柴油合計各吸收2.7元及4.4元，累計吸收金額達到124億元。

國際油價近期上漲，根據7D3B油價公式指標油價今為103美元，未達上週凍漲的107美元，因此中油持續吸收並凍漲，牌價將維持在92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元，仍是近11年半新高。

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中油表示，中東情勢依舊緊張，且衡酌亞鄰國家油價補貼也高之情形，為照顧國內民生與平穩物價，4月27日至5月3日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收2.7元及4.4元，吸收幅度較上週略為縮小。

中油說明，自2月28日美伊戰爭爆發起，迄4月26日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約124億元。

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