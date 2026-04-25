春雨幫全台水庫補水4131萬噸 石門進帳全台第一

近三天鋒面降雨，石門水庫可望進帳780萬噸。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕春雨來襲，但全台水庫尚未全面解渴，根據經濟部水利署預估，23日起鋒面對全台水庫挹注約4131萬噸，多集中在中部、北部水庫，有稍微解渴，以石門水庫進帳780萬噸最多。

水利署統計，23日上午至25日上午，全台預估總降雨入流量可達4131萬噸，已入庫約790萬噸，未來一到兩天還有3341萬噸可入庫。石門水庫估計進帳最多，其次為中部的德基水庫750萬噸，日月潭、鯉魚潭則都700萬噸，新竹寶山、寶二水庫合計也進帳220萬噸，蓄水率也達到6成、7成。

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南部重要的曾文與烏山頭水庫估計僅進帳10萬噸，蓄水率未能有效提升，曾文水庫目前蓄水率約15.5%左右，所幸有曾文南化聯通管道，曾文、烏山頭與南化水庫可互相支援，以維持供水穩定。但烏山頭水庫、南化水庫，蓄水率也都跌破6成、4成。

水利署指出，近期的降雨屬於典型的春雨型態，與五月將到來的梅雨季不同。而這一波鋒面主要是對中部、北部水庫有挹注，至於南部水庫看似蓄水率偏低，但四月是「枯水期末期」，南部降雨量正常狀況就是偏少，官員提到，去年豐水期南部水庫蓄水率有滿，目前是沒有悲觀的理由，但仍需審慎因應，觀察五月降雨狀況。

經濟部下周一（27日）將會召開水情會議，目前新竹維持「減壓供水」黃燈，台中則維持「水情提醒」綠燈，會關注新竹、台中水情燈號是否因水庫進帳鬆綁燈號，或是夜間減壓時段再縮短，南部雖不排除亮燈提醒，但以目前三水庫聯通支援來看，尚可因應，南部亮燈機率偏低。

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