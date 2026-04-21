25歲就擁有7600萬房地產投資組合 他曝靠「1策略」成功翻身

Shivraj Raja從大學畢業僅2年，就建立起自己的房產投資事業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一名年僅25歲的年輕人，畢業短短2年內便累積價值高達180萬英鎊（約新台幣7604萬元）的房地產投資組合，他用「低買高賣」的策略快速翻身，從一般畢業生成為房產投資新秀，其快速致富的經歷引發關注。

外媒報導，來自英國的Shivraj Raja，2023年自大學國際商務與經濟系畢業後，原本進入金融相關工作，走上傳統職涯道路。然而，他在工作第一年內便存下1.5萬英鎊（約新台幣63萬元），並以此作為第一筆房產投資的起點，這部分也得益於他住在家中以及大學期間接各種零工存錢。

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他鎖定「問題物件」作為投資標的，例如屋主破產或急於出售的房屋。Shivraj Raja靠自備款賀貸款，以7.1萬英鎊（約新台幣300萬元）購入一棟三房住宅，並投入約7000英鎊整修（約新台幣30萬元），半年後房價重估達12萬英鎊（約新台幣507萬元）。他隨後透過再融資，提取資金作為下一筆投資的頭期款，成功複製投資模式。

接著，他以類似策略購入第二間房產，持續透過低價購入、整修增值、再融資的循環方式擴大資產規模。憑藉兩次成功經驗，他於2025年辭去工作，全職投入房地產投資。

在資金運作上，他也引入親友資金，提供年報酬約12%的固定收益，藉此降低對高利貸款的依賴，加速資產擴張。他表示，當投資案證明可行後，越來越多投資人願意參與，使他的事業得以快速成長。

目前，他已透過公司持有11間房產，分布於英國多個地區，並出租給租客，部分自行管理，部分委託仲介代管，整體資產估值約180萬英鎊。

儘管投資過程中曾面臨資金壓力與不確定性，他坦言仍是實現財務自由的有效方式。他表示，未來將持續擴展住宅投資，並考慮進軍商業不動產市場。

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