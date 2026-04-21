台泥辜家捍衛經營權？出動8家公司全面徵求委託書

台泥（1101）今天發出股東會會議通知單，罕見的出動8家公司全面徵求股東會委託書，辜家經營權保衛戰似已提前開打。（取自公開資訊觀測站）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天發出股東會會議通知單，罕見的出動8家公司全面徵求股東會委託書，辜家經營權保衛戰似已提前開打。

台泥明年才會進行董事改選，但根據台泥最新公告的股東會開會通知單，有8家公司同步徵求股東會委託書。

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包括代表嘉泥（1103）張家的嘉新水泥、代表台泥董事長張安平的嘉利實業、辜家主導的辜公亮文教基金會、辜家長公主辜懷群代表的興城投資、泰和興業，辜家第4代長孫辜公怡代表的國際中橡及中成開發，甚至連台泥職工福利委員會，都入列徵求人名單中。

4月8日，台泥公告中信慈善基金會董事長辜仲諒自2025年12月29日起至2026年3月31日止，經由集中市場交易方式，以合計101.66億元金額，取得台泥股份共40.6167萬張，持股比例已達5.26％，躍為台泥單一最大股東。

市場上盛傳，台泥去年因三元電池廠火災造成逾百億損失，股價面臨20元保衛戰，由於台泥擁有龐大土地資產，寶佳集團趁台泥股價低迷時虎視眈眈。

另一說則是台泥辜家與嘉泥張家將爭奪台泥主導權，辜公怡和張安平私下皆尋求辜仲諒支持，如今台泥各方勢力皆投入徵求委託書，一場不尋常的經營權爭奪戰似乎已開打。

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