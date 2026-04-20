台積電入列！外媒看好兩公司2028年超越蘋果市值

外媒報導，台積電和博通的市值可望在2028年超越蘋果。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司的市值約為4兆美元，但人工智慧（AI）正在將更多的價值創造轉移到為消費性設備和資料中心提供晶片的公司手中。外媒The Motley Fool報導，台積電和博通的市值可望在2028年超越蘋果。

截至撰稿時，台積電和博通這兩家公司的市值均約為1.9 兆美元，而且它們的營收和利潤成長速度都明顯快於蘋果公司。如果博通和台積電能夠達到分析師的獲利成長預期，那麼未來幾年它們的股價就可能大幅上漲。

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1. 台積電

台積電可能是人工智慧供應鏈中最關鍵的公司。它為輝達、蘋果甚至博通生產晶片。

台積電的業務涵蓋智慧型手機、個人電腦和資料中心，人工智慧如今已成為其主要成長動力。第一季度，公司營收年增40%。管理層預計，到2029年，人工智慧晶片的需求將以每年超過50%的速度成長。

台積電佔了72%的晶圓代工市場。隨著需求不斷成長，產能接近極限，成長轉化為強勁的利潤率和獲利能力。分析師預計，未來幾年台積電的每股盈餘將以每年平均27%的速度成長。

儘管台積電佔據市場主導地位，但其股價目前約為今年市場普遍預期獲利的25倍。如果台積電能夠實現獲利成長，且本益比略有提高，那麼到2028年，其股價有望翻倍以上，市值也可能突破4兆美元。

2. 博通

博通公司銷售高速網路硬體、軟體和客製化人工智慧加速器。這種多元化的業務組合推動了其強勁的業績成長，上季營收年增28%。相較之下，蘋果公司在季節性旺季（12月結束的季度）的營收年增16%。為了趕上蘋果，博通的市值至少需要翻一番，而它目前的成長速度足以實現這一目標。

客製化晶片正與英偉達的通用圖形處理器 （GPU）同步發展。對於某些人工智慧工作負載而言，這些專用加速器更具成本效益，因為在這些工作負載中，輝達的高階 GPU 可能過於昂貴或沒有必要。對於博通而言，這項業務蓬勃發展，推動其人工智慧半導體收入在最近一個季度年增長74%。

分析師預計，未來幾年博通的每股盈餘年均成長率將達到41%，而蘋果的年均成長率約為11%。如果博通維持類似的本益比，如此高的獲利成長足以使其股價翻倍以上，市值突破4兆美元。

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