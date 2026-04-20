4/14錯帳20.11億 台新證券損失4300萬全自行吸收

台新證券強調，實際錯帳損失金額約4300萬元，由台新全部承擔，未對客戶的資產造成減損的影響。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對系統異常錯帳事件，台新證券今天表示，經統計整體申報錯帳筆數約9321筆，申報錯帳金額約20.11億元，均已依規定辦理「反向沖銷」；台新證券強調，實際錯帳損失金額約4300萬元，由台新證券全部承擔，未對客戶的資產造成減損的影響。

台新證券近期頻頻出包，除了4月7日與4月14日發生當機事件，不料，今（20）日中午約11時50分，「PhoneEZ行動下單App」也出現異常，不少用戶大吐苦水，為何系統無法穩定正常使用？不過，台新證券表示，其他下單App如「Woojii」、「行動達人」等正常運作。

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對於「PhoneEZ行動下單App」出現異常，台新證券於第一時間即啟動因應排除，並建議客戶可改用Woojii或行動達人App，以確保交易進行。針對系統又出現異常，台新證券強調，造成客戶不便深表歉意，並將系統穩定度的強化列為首要工作，以維護客戶權益。

台新證券說明，系統分別在4月7日與4月14日出現大當機。其中，4月7日是台新證券整併原新光證券後的系統整合階段，當日大量原新光證券客戶轉入並同時登入交易，既有中後台系統瞬間承受龐大流量，出現效能狀況，進而影響成交回報速度。

至於4月14日是內部程式異常所致，當日系統中有特定程式出現問題，導致投資人無法得知交易是否完成，進而出現重複下單，造成大量錯帳。

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