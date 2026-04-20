AI工作機會增加 本土企業聯盟加速人才培育

GOLF學用接軌聯盟理監事會議聚集企業與學界代表，共同討論AI時代下的人才培育與產學合作發展方向。（微星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI技術加速落地，帶動企業對人才需求出現結構性轉變，在產業需求快速更迭之下，由友達（2409）、緯創（3231）、仁寶（2324）三大企業發起的「GOLF學用接軌聯盟」正加速布局人才培育機制，聚焦跨域人才與產學合作，協助學生提早接軌產業，目前聯盟已串聯超過百家校企會員，持續擴大人才供應能量，試圖縮短學用落差。

根據104人力銀行統計，2025年台灣AI相關工作機會已逼近10萬個規模，年增超過三成，顯示企業搶才力道持續升溫。在此趨勢下，企業對人才的期待也從單一技術能力，轉向能整合技術與商業應用的跨域人才，成為AI時代的關鍵戰力。

請繼續往下閱讀...

從職缺結構觀察，AI人才需求已不再侷限於工程職位，業務、產品及跨部門整合角色同步成長，反映企業在導入AI過程中，更需要能將技術轉化為實際應用價值的人才。另一方面，台灣企業數位工具採用率已達85%，隨著AI導入進入下一階段，人才能力將成為競爭力分水嶺。

GOLF學用接軌聯盟理事長、鈦坦科技總經理李境展表示，當前產業對人才需求已出現明顯變化，企業不再只尋找單一專業人才，而是期待具備跨域整合能力的人才投入實務場域。微星（2377）經營管理中心暨人力資源處協理簡文哲也指出，AI時代的人才培育應回歸實務應用本質，企業最需要的是能將AI導入真實場景、快速創造生產力的即戰力人才。

在具體作法上，GOLF聯盟目前已累積716門課程，並提供超過5225個實習機會，透過課程學習、企業參訪與實習媒合，建立從學習到實務的接軌機制。同時，聯盟也推出「GOLF新手村」計畫，由企業提供真實情境任務，讓學生在接近職場的環境中進行實作，強化跨部門協作與應用能力。

此外，為因應企業全球布局需求，GOLF聯盟亦導入生成式AI技術，推動多國語言教學與內容轉譯，包括簡報與影音的即時翻譯應用，加速課程國際化進程。未來亦規劃設立國際專區，提升學生跨文化溝通能力與國際移動力。

同時，聯盟也優化學習歷程機制，透過「學習軌跡標籤」與模組化課程設計，使學生能力更易被企業辨識，進一步提升人才媒合效率。隨著AI持續推動產業轉型，人才培育模式也同步升級，企業與學界正加速整合資源，打造新世代人才供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法