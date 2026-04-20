台灣國防預算創新高 法人看帶動軍工產業全面起飛

台灣國防預算創新高，帶動軍工產業全面起飛，左為全訊董事長張全生，右為黑石財經執行長温建勳。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年國防預算調升至9495億元，佔GDP比例達3.32%，創下歷史新高，同時，政府更規劃2026年至2033年編列1.25兆元特別預算，打造新世代不對稱戰力，帶動無人機、造艦、航太零組件等供應鏈全面受惠；群益金鼎證券與黑石財經今日舉辦「堅韌台灣–群益軍工論壇」，包括全訊（5222）、義隆電（2458）、榮剛（5009）皆與會，政務委員季連成則強調「台灣之盾」的重要性，特別是總預算在立法院付委，相關產業活水已露出曙光。

在地緣政治風險持續升溫、國防自主政策全面推進的背景下，台灣軍工產業正迎來結構性成長契機。群益金鼎證券副總鄧學人表示，台灣國防預算進入歷史高峰期、法人對軍工題材從題材性轉向實質獲利兌現的布局觀點，黑石財經執行長温建勲則指出，AI讓台灣與美國關係更為緊密，軍工則是再次印證台灣製造的重要性，特別是無人機在實戰中已成為耗材，台灣量產技術將是民主聯盟中的堅實後盾。

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全訊董事長張全生指出台灣雷達主動元件的重要性，義隆電董事長葉儀晧也說明新世代軍事用途研發實力，中信造船副總黃逢徵理則強調新訂單對公司的轉機，榮剛財務長李郁真也證實來自航太產業的積壓訂單維持高檔，科技資深顧問蕭毅豪認為台灣無人機供應鏈具有極重要的戰略位置；法人認為，隨著台灣國防預算持續擴張、本土供應鏈加速升級，未來將進一步推升軍工股營收獲利向上。

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