現在不訂會更貴！買機票「別等戰爭結束」 專家曝省錢5招

全日空與日本航空在日前宣布，從日本出發國際航線所收取的燃油附加費，將自6月開票起大幅調漲。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火讓國際油價上漲，衝擊機票價格與航班供應問題，許多航空公司已提高行李托運費，或加收燃油附加費來因應。消費者該如何因應受戰爭影響的航班價格？美媒《PBS》報導，航空業專家指出，儘管票價與附加費持續上升，旅客仍可透過一些策略，降低旅遊支出，以下為5大建議。

1.盡早訂票，避免觀望

專家建議，今年採取「再等等看」的訂票策略風險更高，尤其戰事拖越久、越接近暑假旺季，票價上漲壓力越大。大氣研究集團總裁、航空業分析師Henry Harteveldt指出，「即使未來達成停火或和平協議，航空燃油供應恢復正常仍需數月時間」，因此建議「只要找到時間、價格都合適的航班，就應該儘早預訂。」

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不過要特別注意，避免購買「基本經濟艙」（Basic Economy）。這類票價雖便宜，但通常無法退票或更改，彈性極低。相較之下，標準經濟艙雖然價格較高，但提供更大的調整空間。此外，可考慮購買可退款機票，若未來票價下降，仍可取消重訂以節省費用。

2.行程保持彈性

若旅客不拘泥於特定時間或地點，通常更容易找到便宜機票。例如將出發或回程日期調整1至2天，或是避開週末與假期，改選平日航班。此外，不同城市票價差異也可能很大，例如飛往歐洲不同城市，價格可能差距顯著，再透過廉航或火車轉乘，仍可抵達目的地。

旅客也可使用搜尋工具尋找更便宜的目的地。同時，不一定要從最近的機場出發，大型機場通常航班較多、價格更低。有時先搭短程航班或火車前往主要樞紐機場，反而能省下長途機票費用。

3.輕裝上陣，避免額外費用

多數航空公司已提高托運行李費用，包括達美、美國航空、聯合航空、西南航空與捷藍航空等。若能只攜帶手提行李，將有助於節省開支。若必須托運，建議提前購買行李額度，避免臨近出發時被收取更高費用。

4.善用點數與里程

雖然機票價格上漲，但部分航班所需的點數並未同步增加。專家指出，航空公司仍需要填滿座位，因此可能釋出更多「低點數兌換」機會。即使點數不足購買來回機票，也可用於單程，減輕現金支出壓力。此外，將信用卡點數轉入航空公司會員計畫，通常能獲得比直接透過信用卡訂票更高的價值。

5.考慮旅遊信用卡

對於尚未使用旅遊信用卡的人來說，開卡優惠可能帶來可觀回饋，有些甚至足以兌換一張機票。日常消費（如餐飲、加油、購物）也能累積點數，部分信用卡還提供免費或折扣托運行李等福利。專家強調「點數本身就是一種資產，能有效提升消費能力。」

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