依賴西方出糗了！中國C919缺引擎飛不起來慘況曝光

中國C919的零組件仰賴美國等西方國家。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國產大飛機C919 高度仰賴西方供應鏈，分析指出其高達 90% 的零件依賴美國和西方供應商。港媒驚爆，C919製造商-中國商飛面臨諸多限制因素，據悉部分C919飛機因等待引擎而滯留在停機坪上，今年迄今只交貨3架。

《南華早報》20日報導，查閱航空公司記錄和英國航空諮詢公司 IBA 的數據顯示，今年迄今為止，C919 僅交付了3架，其中兩架分別於 2 月 5 日和 3 月 2 日交付給中國南方航空，一架於 3 月 27 日交付給中國國際航空，1 月份則沒有交付。

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報導說，自2022年12月中國東方航空接收首架C919飛機以來，共交付了35架。目前的交付停滯表明，中國商飛可能未能按計劃完成交付。

據悉分C919飛機因等待引擎而滯留在停機坪，上海顧問公司Airwefly的分析師Jason Zheng表示，「C919飛機可能又會因為缺少引擎而停在那裡，CFM領先航空LEAP引擎還沒到貨。」

CFM是由美國通用電氣航空航太公司和法國賽峰集團共同成立的美法合資企業。Jason Zheng指出，創紀錄的高需求與脆弱的供應鏈之間持續存在不匹配，導致「中國商飛正在與波音、空中巴士甚至航空公司展開激烈的引擎爭奪戰，而且可能在分配中處於劣勢」。CFM正在加速生產引擎，但絕大部分都流向老客戶。

美國航空動力諮詢公司AeroDynamic Advisory總經理阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示，中國商飛可能需要時間來穩定生產和供應鏈。他強調，這似乎嚴重低估了最終組裝和供應鏈管理所面臨的挑戰，也可能存在難以達到統一標準的問題。

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