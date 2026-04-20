有錢絕非僥倖！專家揭低調富人絕不做的6件事。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕低調的百萬富翁越來越多，他們的理財習慣值得所有人學習，理財專家表示，低調的富人通常不會炫耀財富，因此，絕不會做無限訂閱、購買奢侈品等6件事，相反，他們會事先做好規劃，避開行銷陷阱，量入為出。

《Gobankingrates》報導，暢銷書作家兼個人理財專家克魯茲（Rachel Cruze）在一段YouTube影片分享，低調的百萬富翁從不做的6件事。

請繼續往下閱讀...

1.延長保固

雖然銷售員可能會極力推銷延長保固的各種好處，但克魯茲表示，低調的百萬富翁不會把錢浪費在這些額外的開支上。相反，她鼓勵聽眾建立一個應急基金，以備不時之需。

根據消費者諮詢機構的說法，延長保固通常是1項糟糕的投資。現實情況是，這些產品的故障率通常很低，或者保固條款有許多例外或限制。

2.無限訂閱

克魯茲指出，低調的富豪們很少在無止盡的訂閱服務上花錢。她解釋說，他們通常對訂閱服務很挑剔，甚至會進行“自動續費審核”，以確保只為實際使用的服務付費。

CNET的1項年度訂閱調查發現，美國成年人平均每年為未使用的訂閱服務支付超過200美元（約新台幣6300元），定期審核這些訂閱有助於控制支出。

3.不被行銷手段蒙蔽

克魯茲表示，雖然有些人只追求物美價廉，但低調的百萬富翁卻不會被行銷手段所蒙蔽。她解釋說，他們不會因為商品打折就買。

4.為積分而使用信用卡購物

雖然信用卡積分對普通消費者來說可能很有吸引力，但低調的百萬富翁們並不會把消費建立在潛在的獎勵之上。正如克魯茲所解釋的，許多獎勵根本不值得。試圖弄清楚這些獎勵會消耗大量的“腦力”，而且可能會讓用戶陷入債務陷阱。

相反，她指出，低調的百萬富翁們生活節儉，通常會提前做好開支計劃。

5.將名牌作為財富象徵

克魯茲指出，低調的百萬富翁們不會落入的另一個陷阱是「將設計師品牌標誌視為財富的象徵」。她強調，他們追求的是品質，而不僅僅是醒目的品牌標誌。

他們不去購買奢侈品來炫耀財富，而是專注於如何用錢賺更多的錢。

6.追求最新科技

低調的百萬富翁們並不熱衷於追逐最新科技，他們不會被行銷手段所迷惑。相反，他們會充分利用現有資源，並在需要時進行升級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法