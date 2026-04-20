不想老本被掏空！專家點名這5輛「燒錢」豪華車 買必後悔

不想老本被掏空！專家點名這5輛「燒錢」豪華車買必後悔。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕您是否正在考慮購買1輛新的豪華車？不過，考慮步入退休生活，您或許正在努力平衡奢華與經濟實惠，專家表示，若不想退休後老本被掏空，賓士、特斯拉等5輛貶值快，維修成本高的豪華車，最好不要買。

《Gobankingrates》報導，專家指出，以下5款豪華車，退休後將花費您數千美元。

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Land Rover Range Rover

Range Rover是維修成本最高的豪華車之一，汽車行業專家梅蘭妮·穆森表示，首先，由於空氣懸吊故障頻傳、電氣系統問題和變速箱維修，每次維修可能花費數千美元，其次，日常保養費用也相當高昂，因為引擎需要使用高級機油和專用零件，此外，它的貶值很快，部分原因是它容易出現很多昂貴的故障，如果你想長期擁有一輛Range Rover勝，每月的保養費用可能高達數美元。

賓士（Mercedes-Benz）S級

由於高昂的保險費用，賓士S-Class轎車可能會讓您在退休後花費數千美元。根據CarEdge的數據顯示，S-580車型的平均保險費用為每年5118美元（約新台幣16.12萬），是一般豪華轎車平均保險費用1985美元（約新台幣6.25萬）的兩倍。

穆森說，你很難否認駕駛S-Class轎車是多麼舒適和令人愉悅，但是，如果它在前5年內貶值超過50%，這意味著如果你購買1輛新車型，由於折舊，車價將直接腰斬。

特斯拉（Tesla） Model X

像特斯拉 Model X這樣的電動豪華車確實能幫你節省油費，但它們也存在一些隱性成本。例如，電池是車輛的主要部件，維修費用可能接近2萬美元（約新台幣63萬）。根據車齡和里程數，這項維修可能不划算，反而會讓你損失數千美元。

穆森說，Model X 的維護成本比同類車型低，但這些節省很快就會被其快速貶值所抵消，5年後，它的價值可能不到新車價格的一半。

奧迪（Audi）A6

1輛改裝過的奧迪A6每月花費不菲，每月還款超過1000美元（約新台幣3.15萬），對於退休人士來說，購買奧迪A6可能並不划算。

瑪莎拉蒂（Maserati Levante）

瑪莎拉蒂Levante的保養費用向來不斐。雖然十年的保養總成本可能還算合理，每年在596美元（約新台幣1.87萬）到1825美元（約新台幣5.74萬）之間（數據來自CarEdge），但大修費用累積起來卻相當可觀。例如，更換前煞車片和煞車碟盤的費用通常超過3000美元（約新台幣9.45萬）。

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