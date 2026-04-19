53檔基金除息旺日明登場，法人看低接是個好時機。（擷取自理財網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕基金除息旺日登場!根據統計，高達53檔基金預計明（20）日除息，至於來不及跟上除息腳步的投資人怎麼辦?法人建議，明日若能低檔接手，反而是一個好買點！

法人指出，多檔基金除息日訂於4月20日，最後買進日則為4月17日，但到底該除息前買進?還是除息後趁低介入?投資人各有不同習慣，但重點應該是「定期定額｣、「長期投資」並進，只要把握這兩大原則，無論除息前或是除息後進場，其實差別並不大。

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聯邦投信表示，隨台灣股價指數在科技股帶動下續創新高，市場對科技股評價再度升溫，帶動整體電子族群表現。以台灣50大市值企業為核心成分的聯邦台灣精彩50（009804）去年3月31日成立，當初發行價格10元，隨著AI科技趨勢發展與台股多頭行情推升，至2026年4月17日收盤價來到18.92元，寫下歷史新高。

聯邦投信也說，009804在投資策略上設計單一持股上限30%，在晶圓代工龍頭站上2000元之際，該ETF採取均衡配置架構，除半導體龍頭外，也布局AI伺服器、散熱、重電、金融及傳產等多元產業，在震盪環境中兼具成長潛力、風險分散與收益機會的市值型ETF，將持續吸引資金青睞，成為投資人布局台股核心資產的重要工具。

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