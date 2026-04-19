靠童年玩具翻身！他創業「1年營收3.2億」 成功心路曝光

Andy Loveland因兒子的「復古童年玩具」點燃了創業靈感。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在3C時代全面滲透童年的背景下，英國一名男子卻靠兒子的「復古童年玩具」創業逆勢崛起，不僅讓孩子重新回到戶外活動，公司在2025年營收達到1000萬美元（約新台幣3.2億元），更預計今年營收突破1200萬美元（約新台幣3.8億元）。

外媒報導，英國創業者Andy Loveland早在2005年就察覺到警訊。他與妻子育有年幼子女時，發現越來越多孩子沉迷螢幕、缺乏戶外活動，即使如此，大家似乎仍選擇習以為常。Andy Loveland因此決心不讓孩子被螢幕綁架，他表示「我們不願意讓孩子的童年只剩下螢幕。」

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轉捩點出現在一台來自德國的「無踏板平衡車」。這種原本用於兒童發展訓練的工具，讓他年幼的兒子Freddy第一次體驗到自由滑行的樂趣，也意外點燃了創業靈感。Andy Loveland回憶「他滑得停不下來，那種自由感徹底改變了一切。」

他觀察到，傳統兒童平衡車逐漸被螢幕娛樂取代。看準這個轉變，他在2006年創立品牌Early Rider，主打輕量化平衡車與兒童腳踏車，並與姊姊共同創業，以自有資金起步。

Early Rider主打輕量化平衡車與兒童腳踏車。（翻攝自網路）

然而，創業初期並不被市場看好。他回憶，曾有零售商質疑「誰會花錢買一台沒有踏板的腳踏車？」但他選擇堅持理念，將產品定位為「讓孩子更早探索世界的工具」，而不只是玩具。

品牌逐步建立市場認同，產品涵蓋6個月至11歲兒童，價格從199美元至2199美元（約新台幣6269至6.9萬元）不等，設計與測試在英國完成，製造則主要在亞洲進行。隨著品牌成長，公司在2025年營收達到1000萬美元（約新台幣3.2億元），預計2026年將成長至1200萬美元（約新台幣3.8億元），並持續擴展國際市場。

更具象徵意義的是，當年第一台平衡車的使用者，他的兒子Freddy如今已加入公司，負責瑞士市場業務，成為品牌發展的重要一員。

Andy Loveland表示，真正的目標不只是賣車，而是改變童年方式「我們希望孩子看到的世界，不只是螢幕，而是真實的生活與連結。」

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