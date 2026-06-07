毋免驚？高盛稱股市回調是買入良機 網友譏：喊人來接盤

美股3大指數上週五（5日）同步重挫，不少投資人擔憂股市恐掀起新一波「大逃殺」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國5月就業數據遠優於市場預期，使市場對聯準會（Fed）今年降息的期待幾近破滅，進一步引發華爾街賣壓湧現，美股3大指數上週五（5日）同步重挫。不少投資人擔憂股市恐掀起新一波「大逃殺」，但高盛卻認為，此次美股回調反而提供了逢低布局、加碼持股的機會。高盛相關言論曝光後，隨即在PTT掀起熱議，不少網友質疑高盛是在喊人來接盤，甚至譏諷這根本是一篇「出貨文」。

美股3大指數5日集體重挫，道瓊指數下跌1.4%，收在50866.78點。標普500指數跌2.64%，收在7384.59點創2025年10月以來最大單日跌幅；納斯達克綜合指數跌4.18%，收在25709.43點，跌幅超1100點，創2025年4月以來最大單日跌幅。

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對此，高盛集團美洲股票執行服務主管約翰·弗拉德（John Flood）認為，上週五美股的回調為投資者提供增持倉位的機會，而非撤退的理由。他認為，標普500指數今年達到8000點存在一條清晰的上行路徑

弗拉德表示，上週五美股的下跌很可能是由投資者在週末前獲利了結、以及市場預期首次公開募股（IPO）將帶來更多股票供給所推動。

歷史經驗表明，這類拋售往往會為買入者帶來回報。弗拉德表示：「今年可供買入的回調並不多。從歷史上看，在標普500指數回調2%時買入往往能夠獲得回報，我認為現在依然如此」。

弗拉德上述言論曝光後，引發PTT網友討論，不少人抱持懷疑態度，留言表示「你OK 我先賣」、「翻譯:傻子快來接」、「叫人幫你洗地?」、「高盛:各位先買 我先跑」、「出貨文」、「想騙我的鈔票？」、「高盛說什麼都要反著看」、「這種就準備連環爆了 拉回進場就是埋點」、「相信高盛 要反著看」、「這是我週末看到最大的利空」、「你不喊還好，喊了感覺準備出貨給我們」等。

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