荷姆茲海峽解封了！國際油價應聲暴跌 市場風險溢價一夕蒸發

隨著荷姆茲海峽解封，國際油價週五（17日）下跌。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（17日）收盤大跌約9%。伊朗表示，在剩餘停火期間，所有商業船隻均可通行荷姆茲海峽，且美國總統川普表示，伊朗已同意未來不再關閉該海峽。

布蘭特原油期貨收盤下跌9.01美元，跌幅9.07%，報每桶90.38美元，盤中一度跌至86.09美元低點。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收跌10.48美元，跌幅11.45%，報每桶83.85美元，盤中最低觸及80.56美元。

兩大原油期貨合約均創下自4月8日以來最大單日跌幅。

一名伊朗高級官員向路透表示，所有船隻都可以航行通過荷姆茲海峽，但需與伊朗伊斯蘭革命衛隊進行協調，並補充指出，解凍伊朗資金是該協議的一部分。

Gelber & Associates 分析師在報告中指出：「隨著市場迅速消化過去兩週所累積的極端風險溢價，原油價格正回到反映實際供應恢復的定價，而非基於供應中斷風險。」

根據船舶追蹤數據，約有20艘船隻正從波斯灣經由荷姆茲海峽向外航行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法