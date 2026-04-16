土銀主辦先進光49.3億元聯貸案 超額認購117％

土銀主辦先進光49.3億元聯貸案，今日完成聯合授信合約簽署。 （土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕力挺本土企業深耕台灣，土地銀行統籌主辦先進光電（3362）新台幣49.3億元聯貸案，最終以超額認貸117%順利結案，並於今（16）日完成聯合授信合約簽署。由銀行團代表土銀副總經理蔡慈瑛，與先進光董事長高維亞共同簽約，展現金融體系對企業擴產與轉型發展的高度支持。

本次聯貸資金將用於償還既有金融機構借款、充實營運週轉金，並投入本土廠房擴建及機器設備購置，進一步強化先進光的製造能量與技術升級。並由土銀統籌主辦並擔任額度管理銀行，並攜手彰化銀行、安泰銀行、農業金庫、合作金庫、第一銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行、永豐銀行及樂天銀行等多家金融機構共同參與。原規劃聯貸額度為42億元，在銀行團踴躍參貸下，最終擴大至49.3億元，充分反映市場對先進光穩健經營與未來成長潛力的高度肯定。

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先進光為台灣專業光學鏡頭研發與製造商，為全球筆記型電腦鏡頭市場領導廠商。近年除穩固既有產品優勢外，亦積極拓展指紋辨識模組、觸控板模組及光通訊光學元件等應用，並跨足車用領域，推出環景鏡頭與環境感測產品，同時布局機器人影像感測所需之光學模組，逐步建立多元產品版圖。

因應品牌客戶推動全球供應鏈重組，以及集團中長期產能擴充需求，先進光近年持續加碼於台灣與越南的產能投資，擴建廠房並強化設備布局。目前生產基地已涵蓋台灣、東南亞與中國，並規劃新增光通訊、觸控與指紋辨識產線，未來發展動能備受期待。

土銀表示，身為百分之百國營銀行，將持續秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心理念，除深耕不動產金融優勢外，亦積極發揮政策性銀行角色，透過多元融資工具協助企業擴大投資，支持台灣產業升級與經濟發展。

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