綠電占比未達標 經長：總量仍可滿足企業RE100需求

立法院今（16日）邀請經濟部、國發會等針對我國再生能源議題報告。圖右為經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院今（16日）邀請經濟部、國發會等針對我國再生能源議題報告，朝野立委都關心台灣的綠能目標進度，尤其是以比例來看，每年都在不斷跳票，經濟部長龔明鑫坦言，分母、分子變動得很快，比例是不是好目標，會去檢討，既然有目標就會盡力。

我國2025年發電結構為燃氣50%、燃煤30%、綠能20%；2030年則是燃氣50%、燃煤20%、綠能30%，但經濟部以分母變大為理由，修正綠能佔比20%的時程到今年11月，不過，今年2月時龔明鑫已坦言，受到環評三法影響，「時程上往後延」。

請繼續往下閱讀...

所謂分母是指總用電量，台灣近年因半導體、電子業等帶動用電需求，整體用電成長快速，而分子中的綠電即使成長，也會被稀釋。

民眾黨立委洪毓祥質詢時指出，光電最新併網量15.47GW、綠電佔比13.1%，對照目標都是一路跳票，他對政府要達標「沒有信心」，且設目標又跳票，根本是無限輪迴。

龔明鑫則回應，比例是不是好目標，我們要檢討，確實受到分子、分母影響，一直在變動，但只要有裝置容量目標多少，就會盡力做到。

民進黨立委賴瑞隆也說，包括台積電等企業都加入RE100，台灣的綠電能否趕上企業需求?龔明鑫回應，對於RE100大用戶都有洽詢，他坦言，綠電的比例可能沒做到，但裝置容量會達到，也就是綠電的總量可以滿足企業需求，有跟企業討論到2035年都可滿足。

賴瑞隆也提醒，對於今年底綠電20%目標是延期或是要改變說法，應要對外解釋，分母變動很快之下，綠電20%目標顯然還很遙遠。

龔明鑫重申，確實是因為分母增加很快，像是今年就有4部天然氣機組要併聯，現在會以目標比裝置容量來說明，但政府積極推動綠電的方向是沒有不變。

民進黨邱志偉也關切2030年綠電目標30%會不會改變?龔明鑫回應，會盡力。邱志偉提醒，若做不到目標就要調整，循序漸進，不能畫餅、永遠無法達成，該修正就要修正。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法