川普關稅違法要退稅 ! 企業沒做「這一步」下場曝光

美國最高法院2月裁決川普援引「國際緊急經濟權力法」對全球課徵對等關稅違法。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕針對總額高達1660億美元（約新台幣5.2兆元）、已被最高法院推翻的川普關稅，多數進口商恐面臨「拿不到退款」的情況，其原因並非資格問題，而是申請關稅退款的企業若未主動「選擇加入」（opt in）「註冊電子付款系統」，恐面臨退稅申請遭拒絕風險。

據《彭博》報導，美國海關與邊境保護局（CBP）週二向負責監督政府大規模退稅工作的國際貿易法院提交了一份文件顯示，約30萬家符合電子退稅條件的企業中，只有約20%的企業註冊了該流程。這意味著，絕大多數企業的退稅申請，可能因不符合新規而遭直接拒絕。

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CBP已明確指出，未採用電子方式的退稅申請將不被受理。對此，富理達律師事務所律指出，許多大型企業多半早已完成相關註冊，但小型企業的情況則截然不同，甚至可能不知道這項新要求的存在。

美國海關與邊境保護局執行董事洛德表示，CBP即將完成一個供進口商申請退稅的全新線上入口網站，雖然流程將基本自動化，但進口商仍需註冊電子支付，目前只有5.7萬進口商完成了註冊。

對此，曼哈頓法官理伊頓則在新流程公佈之前，在法庭聽證會上表示擔憂，任何要求進口商申請退款，而不是政府根據現有數據自動退款的計劃都存在問題。目前尚不清楚法官是否可以要求或下令進行任何修改，也不清楚該計劃是否會面臨進口商的挑戰。理論上，美國政府也可以就此事提起上訴。

這波關稅退稅爭奪戰源於美國最高法院今年2月裁定，川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅違法，但法院並未明確規範退款機制，將細節交由下級法院處理，導致整體流程複雜化。

據報導，目前CBP正加速建立線上申請平台，未來退稅流程將高度自動化，但前提仍是企業必須先完成電子支付帳戶設定。換言之，退稅不再是「自動返還」，而是企業必須主動申請、完成設定後才能領取。此外，部分進口紀錄若已完成結算（liquidated），企業還需在180天內提出正式抗議，或提交更正申請（PSC）才能啟動退款流程，使整體門檻進一步提高。

儘管部分大型企業如FedEx與Costco已率先提起訴訟，希望加快退款進度，但法院已裁定，所有退款仍須依照既有行政程序處理，並不會讓提告企業優先領取。

這場史無前例的大規模退稅，也帶來新的財務與法律問題。企業若成功拿回資金，可能需面臨稅務認列、財報重編等挑戰；同時，由於不少企業已將關稅成本轉嫁給消費者，未來也可能面臨消費者要求分攤退款的法律壓力。

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