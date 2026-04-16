馬斯克感謝台積電卻鬧出大烏龍 意外釣出「這間台廠」神回應！

馬斯克發文感謝台積電，卻意外鬧出烏龍。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段，並發文特別感謝台積電（2330）與三星電子（Samsung）支援晶片代工生產，結果有趣的是，他的發文竟意外鬧出烏龍。

馬斯克透過社群平台X帳號，揭露AI5晶片的tape-out進度。他在貼文中祝賀「特斯拉」AI晶片團隊，強調AI5順利進入生產前哨站，且後續的AI6與Dojo3等高效能晶片也正在同步開發中。

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他還預言，這款晶片未來將成為全球產量最高的AI晶片之一，展現對自家技術的高度自信。而根據首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）引述業界消息報導，AI5預計將在台灣與美國亞利桑那州的台積電晶圓廠，以及三星電子位於德州泰勒的晶圓廠進行量產。實際大規模量產時程，預估會落在設計完成後約1年，也就是大約2027年左右。

不過馬斯克在發文感謝夥伴時卻意外出現小插曲。他原本想標記台積電，卻誤標記成@TaiwanSemi_TSC，但這個帳號並非台積電，而是一家名稱相似的台灣半導體公司「TSC」的帳號。

這起烏龍事件引發網友討論，台半（TSC）對此也展現幽默感，大方回應「人都會犯錯，OK的」，並澄清自家公司簡稱雖是TSC，但並非TSMC（台積電）。

And thank you to @TaiwanSemi_TSC and @Samsung for your support in bringing this chip to production! It will be one of most produced AI chips ever. — Elon Musk （@elonmusk） April 15, 2026

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