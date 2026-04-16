黃金創1高點紀錄後！立馬遭下殺

週三（15日）黃金價格從1個月高點下滑。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（15日）黃金價格從1個月高點下滑，投資人持續評估美國和伊朗最新情勢，以及對利率前景的影響。

黃金現貨下跌0.9%，報每盎司4798.89美元，盤中稍早一度漲至3月18日以來新高。

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黃金期貨下跌0.5%，報每盎司4823.60美元。

Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示：「黃金和白銀在盤中稍早攀升至高點後，正經歷一些溫和且常見的獲利了結。」

他補充：「近期金價在風險胃納改善時上漲、在避險情緒升溫時反而回落，這與黃金傳統的避險屬性相背離。交易員目前更關注貨幣政策收緊與通膨壓力所帶來的影響。」

美國總統川普表示，他與以色列共同對伊朗發起的戰爭已接近尾聲，與此同時，作為調解方的巴基斯坦陸軍參謀長抵達德黑蘭，試圖阻止衝突再次升溫。

此外，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）週二表示，若伊朗戰爭導致油價長期居高不下，並延誤了通膨朝2%目標回落的進程，聯準會（Fed）可能需要等到2027年才會降息。目前市場預估美國今年降息的機率為32%。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌0.2%，報每盎司79.40美元。

現貨鉑金上漲0.8%，報每盎司2119.52美元。

現貨鈀金下跌1.1%，報每盎司1570.10美元。

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