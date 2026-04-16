台灣買美債了！登前10大美債持有國、最新各國排名一次看

前10大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週三（15日）公布數據顯示，2026年2月外國持有的美國公債總額為約9.49兆美元，創下新高。日本仍是美國以外的最大美債持有者，2月持有量較1月增加14億美元，至1.239兆美元，另外台灣2月持有美債規模約3135億美元，較1月增持57億美元，仍維持第10大海外美債持有國的地位。

根據數據，2026年2月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.239兆美元）、英國（8973億美元）、中國（6933億美元）、比利時（4547億美元）、加拿大（4463億美元）。

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6至10名則為盧森堡（4457億美元）、開曼群島（4430億美元）、法國（3951億美元）、愛爾蘭（3506億美元）、台灣（3135億美元）。

其他11名至15名國家地區則為，瑞士（2867億美元）、新加坡（2800億美元）、香港（2692億美元）、挪威（2230億美元）、印度（1906億美元）。

《路透》報導指出，外國投資人持有的美債在2026年2月創下歷史新高，顯示出即便市場重新評估聯準會（Fed）利率政策前景，全球資金對美國債券的需求仍然強勁。

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