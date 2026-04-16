中東砲火不斷 預估已有價值高達580億美元的能源基礎設施受損

雷斯塔德能源預估，伊朗戰爭已造成價值高達580億美元的能源基礎設施損失。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕顧問公司雷斯塔德能源（Rystad Energy）週三（15日）發佈的預估報告顯示，伊朗戰爭已造成價值高達580億美元（約新台幣1.83兆元）的能源基礎設施損失。

《CNBC》報導，伊朗襲擊了波斯灣地區阿拉伯國家的石油和天然氣基礎設施，包括生產設施、煉油廠和管線等目標。以色列也轟炸了伊朗的天然氣和石化設施。

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國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，自美國和以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，已有超過80處能源設施遭到攻擊，比羅爾稱，其中超過3分之1的設施遭到「嚴重破壞」。

比羅爾週一（13日）在華盛頓舉行的大西洋理事會（Atlantic Council）活動上指出，這是最關鍵的問題之一，與以往的情況不同，許多設施都遭到嚴重破壞，修復這些設施，並將石油和天然氣產量恢復到戰前水準可能需要長達兩年的時間。

根據雷斯塔德能源預估，這次損失最低維修費用至少也要340億美元（約新台幣1.07兆元）。該公司補充，部份設施的受損程度仍不明，最終費用將取決於這些設施的損壞是僅限於局部或是結構性的。

雷斯塔德能源供應鏈資深分析師薩特瓦尼（Karan Satwani）表示，維修工作所需的設備數量將給全球能源供應鏈帶來壓力。

根據報告預估，伊朗基礎設施受到的打擊最大，維修費用可能高達190億美元（約新台幣6025.85億元）。伊朗襲擊卡達關鍵LNG設施後，卡達也面臨巨額損失。

以色列在3月18日轟炸伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣綜合設施，自此之後針對能源設施的攻擊不斷升級。伊朗隨即對位於卡達的全球最大液化天然氣設施發動攻擊，破壞了兩條產線，這兩條產線負責該國17％的天然氣出口。

卡達能源公司（QatarEnergy）在3月19日的聲明中表示，卡達LNG設施的損壞將導致200億美元（約新台幣6343億元）的收入損失，修復工作可能需要長達5年的時間。伊朗也襲擊了沙烏地阿拉伯、科威特和阿拉伯聯合大公國的輸油管、煉油廠和生產設施。

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