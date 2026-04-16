美擴大對石油大亨的制裁 繼續向伊朗施壓

伊朗石油大亨夏卡尼（Hossein Shamkhani）。（圖擷自X平台）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府制裁了與伊朗石油大亨夏卡尼（Hossein Shamkhani）有關的十幾個實體，這是華府在外交談判和荷姆茲海峽對峙期間對德黑蘭施壓行動的一部份。

《彭博》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）週三（15日）表示，已對與這名富商有關的多名個人、公司和船隻處以罰款。夏卡尼是已故伊朗高階安全官員阿里．夏卡尼（Ali Shamkhani）的兒子。

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在這之前幾週，外界對該家族龐大的航運業務進行了仔細審查，儘管在伊朗戰爭期間，荷姆茲海峽實際上已對大多數商業交通關閉，但該家族仍繼續透過荷姆茲海峽運輸貨物。

去年7月，川普政府對夏卡尼及其部份關聯公司實施了制裁，今年3月初，美國司法部又針對夏卡尼營運的公司提起2項民事沒收訴訟。

美國也對伊朗公民莫薩維（Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi）及其3家關聯公司實施了制裁，據美國財政部稱，他們參與了一項洗錢計劃，在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政府執政期間，以伊朗石油換取委內瑞拉黃金。

美國財政部長貝森特在聲明中表示，財政部正在積極推進經濟制裁行動，打擊向夏卡尼家族這樣「企圖以犧牲伊朗人民利益為代價牟利的政權菁英」，金融機構應注意，財政部將動用一切手段和權力，包括次級制裁，打擊那些繼續支持德黑蘭恐怖行動的人。

這些行動代表著在短暫的寬限期過後，制裁措施回歸正常，此前，夏卡尼的部份影子船隊得以在衝突期間維持石油運輸。上（3）月，一項旨在緩解全球原油價格飆升的臨時豁免令允許與伊朗有關的船隻卸載已在海上貨物，據報導，這使得夏卡尼的船隊從中獲利頗豐。

美國財政部週三的行動正值華盛頓和德黑蘭考慮將停火期限延長兩週，以便為和平協議談判爭取更多時間之際。與此同時，雙方都在封鎖荷姆茲海峽，美國設置海上封鎖切斷伊朗的運輸，德黑蘭則繼續禁止其他船隻通行。

美國財政部週二（14日）表示，未來幾天將對伊朗施加更大的經濟壓力，並稱，將允許部份伊朗原油採購的臨時豁免在本週末到期。此前，美國政府已終止了一項類似的許可，相關許可曾授權購買一些原本受到制裁的俄羅斯原油。

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