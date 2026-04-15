川普宣布荷姆茲「永久開放」稱「習近平一定會給我大擁抱」

川普總統週三（15日）宣布荷姆茲海峽「永久開放」，並表示中國領導人習近平會感激他的努力。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與伊朗的和平談判於上週末破裂後，美國對荷姆茲海峽實施海上封鎖，但實施不久後，川普總統週三（15日）一早又宣布荷姆茲海峽「永久開放」。此外，川普也表示，他能夠為中國打開荷姆茲海峽，中國領導人習近平會感激他（川普）的努力。

中國同意不向伊朗輸送武器

川普週三在Truth Social上宣布，中國已同意不向伊朗輸送武器，並稱他將「永久開放荷姆茲海峽」。

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由於川普對伊朗發動戰爭，航運幾乎完全停滯。川普稱，隨著停火談判陷入僵局，中國將從他最新的外交努力中受益。

川普寫道：「中國會非常高興我永久開放了荷姆茲海峽。我這樣做不僅是為了他們，也是為了全世界。這種情況絕不會再次發生。他們已經同意不向伊朗輸送武器。幾週後我到中國時（美中高峰會談），習近平主席一定會給我一個大大的擁抱。」；「我們正在進行高效的合作！這難道不比打仗好得多嗎？」

他還補充說，「但請記住，如果必須開戰，我們非常擅長，遠勝於任何其他國家！」

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