鞏固台美談判成果 政院：已向美提交301調查書面報告

行政院台美經貿工作小組表示，我政府已召開多次跨部會會議為301調查進行整體準備，同時與美方密切溝通，並已於美東時間4月14日以我政府名義提交書面說明給美方，全力維繫我國在台美對等貿易協定（ART）及投資MOU取得之談判成果。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）分別對我國等16個貿易夥伴「存在結構性產能過剩」，以及60個貿易夥伴「未確實執行強迫勞動貨品進口禁令」展開301調查，行政院台美經貿工作小組表示，我政府已召開多次跨部會會議為301調查進行整體準備，同時與美方密切溝通，並已於美東時間4月14日以我政府名義提交書面說明給美方，全力維繫我國在台美對等貿易協定（ART）及投資MOU取得之談判成果。

對於美國「結構性產能過剩」調查，我方於意見書中說明台灣為市場經濟，產業獲利來自技術加值，台灣頂尖製造能力結合美國客戶創新研發，彼此互補互利成為高科技產業最重要戰略夥伴。另我方未來將透過「台灣模式」與美國進行半導體及ICT供應鏈合作，有助深化台美經貿戰略合作，同時促進台美貿易平衡。台灣也與美國強化經濟安全合作，共同維繫高科技供應鏈的安全與韌性。

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台美業界亦提出相似呼應，例如美台商會書面意見台灣對美順差源於雙方產業高度互補及強勁市場需求，台灣是美國強化供應鏈韌性及對抗不公平貿易行為的安全可靠盟友。我機械公會也向美方說明台美是長期貿易夥伴，台灣以中小企業為主，採取依市場需求之「接單生產」模式，與美國航太國防等產業高度互補。

對於美方調查強迫勞動貨品進口禁令，我政府說明協助企業接軌國際勞權標準是既定目標，禁止進口強迫勞動貨品是國際趨勢，為降低我國產業強迫勞動與經營風險，我國過去與美方在ART談判已有充分討論且取得高度共識，其中就包括承諾禁止進口強迫勞動貨品。未來相關部會將依「貿易法」為管制法源，循我國內跨部會審定程序討論決議後限制輸入強迫勞動貨品，以維護國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理。

此外，為提升我國產業國際競爭力與信任度，我政府致力協助業者預防強迫勞動，包括已在2月13日發佈「企業防制強迫勞動參考指引」輔導產業依循國際規範招募及管理移工；4月9日已將「就業服務法」修正草案送國會審議，以全面嚴禁留置勞工身分證件與扣留勞工財物；未來也將持續精進雇主直接聘僱移工、優化仲介評鑑制度、提升外籍遠洋船員勞動保障等。

台美經貿工作小組表示，台美先前已簽署的ART及投資MOU，是我方面對美國關稅政策變動的有利基礎，我方將全力維繫ART及投資MOU取得之談判成果。面對美方301調查，我方政府將密切關注各界提供給美方的書面意見，美方依據301調查程序將於4月28日起舉行強迫勞動調查案公聽會，5月5日起舉行產能過剩調查案公聽會，我駐美代表處將派員出席旁聽，倘有利害關係人提出對我國不利之意見，我方將於後續提出明確的反駁說明。此外，後續美方也將安排諮商會議，聽取受調查國提出相關說明，我方政府將正式派員出席。我國將持續關注調查發展，積極與美方溝通說明，以確保調查結果充分反映台美ART及投資MOU之談判成果，全力鞏固我國家及產業利益。

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